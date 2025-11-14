Автоэксперт объяснил, на чем еще отразится повышение утилизационного сбора
Автоэксперт Крохмаль: с 1 декабря приобрести любую автотехнику будет накладно
Автоэксперт, руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) Константин Крохмаль в интервью интернет-порталу "МК" объяснил, насколько увеличится стоимость грузовых автомобилей и строительной техники из-за изменений расчета утилизационного сбора.
Константин Крохмаль указал: "Решение о введении новых правил расчета утилизационного сбора на автомобили, которое будет действовать в России с 1 декабря, увеличит на выходе стоимость автомобиля от 1,5 до 2 миллионов плюсом и может отразиться на строительной отрасли и автобусных перевозках. Почему-то многие не задумываются о том, что утильсбор распространяется и на грузовой транспорт, и на автобусы, и на строительную технику. То есть вот эти сферы тоже попадают в так называемую категорию риска. Другую технику с новыми введениями становится приобрести очень-очень накладно. Здесь нужно обязательно со стороны государства придумать и рассмотреть систему субсидирования так называемых чувствительных сфер экономики, связанных с автомобильным транспортом. Это перевозки, городские перевозки, автобусные перевозки, логистика, грузовые перевозки, строительная техника. Чтобы этот утильсбор не повлиял на качество техники, потому что покупают технику, ведь старое изнашивается. И если это не предусмотреть, то через год у нас начнутся проблемы с перевозками. Вообще не только с личным транспортом, но и в строительстве, в автобусных перевозках. Учитывая, что, например, автобус для перевозки пассажиров, если он изношен, то он подвергает риску большое количество людей, пассажиров".
