Какой бензин лучше заливать в машину в морозы

С наступлением зимы и с первыми морозами среди автолюбителей с новой силой разгорается спор: чем заправлять машину зимой - АИ-92 или АИ-95? На форумах пишут, что в холодное время года лучше "девяносто второй", так как он легче воспламеняется. В этом тезисе есть доля правды, но только если рассматривать вопрос с точки зрения физики топлива и рекомендаций производителей. Об этом говорит и практика экспертов в топливной отрасли и результаты лабораторных исследований. О том, как это работает в реальности, "Российской газете" рассказал тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов.

Почему АИ-92 действительно легче "просыпается" на морозе

Отличия между АИ-92 и АИ-95 не только в цифре на колонке и цене. У бензина с октановым числом 92 выше испаряемость - это значит, что он состоит из более легких фракций углеводородов. Эти фракции быстрее превращаются в пар и образуют горючую смесь с воздухом даже в морозы. В теории это помогает при запуске двигателя "на холодную".

Но это не делает АИ-92 универсальным решением. Октановое число - это еще и показатель детонационной стойкости: способности топлива не самовоспламеняться под давлением. Оно не говорит ни о чистоте топлива, ни о качестве присадок, ни о том, как топливо ведет себя в морозы. Поэтому и понижать октановое число для легкого запуска зимой - неправильно.

Что говорит практика и производители

Современные двигатели в принципе не рассчитаны на работу с бензином ниже АИ-95. Это связано с их степенью сжатия и конструкцией зажигания. Использование бензина с низким октановым числом может вызвать детонацию даже на холодную, особенно при запуске и прогреве машины. В такой ситуации повышается вибрация, нагрузка на поршни и клапаны, ускоряется износ узлов и агрегатов. Иногда это может привести к повреждениям камеры сгорания.

Следует посмотреть в руководство по эксплуатации: если производителем допускается использование АИ-92, то зимой это может быть оправданным выбором. Повышенная испаряемость упростит запуск при температуре ниже -25 градусов. Но если производитель требует заливать 95-й или выше, то переходить на октан ниже нельзя даже в сильный мороз.

Как влияет качество топлива и температура хранения

Чаще всего проблемы с запуском автомобиля в мороз связаны не с октановым числом топлива, а в целом с качеством бензина и состоянием топливной системы. Во время сильных морозов в баке может скапливаться влага, которая замерзает в магистралях. Кроме того, густеет моторное масло и увеличивается сопротивление при проворачивании деталей двигателя. Поэтому заправлять машину лучше бензином с гарантированными низкотемпературными свойствами, желательно на крупных сетевых АЗС.

Хорошее топливо испаряется даже при -40 градусах, а многие зимние сорта содержат антиобледенительные присадки. Хранить бензин в канистрах на морозе тоже не лучший вариант: часть легких фракций испаряется или конденсируется на стенках, поэтому топливо может потерять свои свойства.

Чем же заправляться в мороз?

Даже в сильные морозы не нужно снижать октановое число ниже рекомендованного производителем. Легкий запуск не зависит от марки бензина, зато напрямую от его свежести, качества и правильной работы системы зажигания. Да, АИ-92 испаряется лучше, но он подходит только для тех двигателей, где разрешен производителем. Если машина рассчитана на АИ-95, то даже при сильных морозах не стоит нарушать допуск, чтобы не столкнуться с преждевременным ремонтом.

Зимой главное - не искать "чудо-топливо", а обеспечить стабильную работу двигателя. Следите за состоянием свечей, аккумулятора, используйте соответствующее сезону масло и проверенный бензин.