Продажи машин в ноябре в РФ грозят падением

Начало ноября на российском авторынке ознаменовалось снижением активности покупателей, что предвещает более спокойную динамику. Об этом в беседе с агентством "Автостат" заявил генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. Он полагает, что объем реализаций будет немного ниже, чем в предыдущем месяце, если не появятся новые инициативы со стороны регулирующих органов.

© Российская Газета

В свою очередь директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов отметил, что последний месяц осени начался не очень удачно. По его словам, контрактование по сравнению с октябрем снизилось на 40%, что может быть связано с долгими праздничными днями. Однако Иванов полагает, что активизация продаж неизбежна на фоне изменения механизма расчета утильсбора, вступающего в силу с декабря. Тем не менее он уверен, что результаты будут ниже октябрьских и рынок достигнет объема около 140 тысяч машин.

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич согласен с коллегой. Он полагает, что ноябрь будет уступать октябрю и эта тенденция, скорее всего, продолжится. Это приведет к результатам в пределах 140-150 тысяч реализованных экземпляров. Терлюкевич также отметил, что текущий этап роста ежемесячных продаж подходит к концу и оживление на авторынке возможно не раньше весны 2026 года.

Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий считает, что факторы, влиявшие на спрос в октябре, остались прежними и в последний месяц осени, однако ажиотаж немного снизился, а доступность легковушек у дилеров заметно уменьшилась. По его прогнозам, рынок в ноябре продемонстрирует значительное снижение по сравнению с октябрем и количество регистраций составит 125-135 тысяч.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что российский авторынок завершил неделю с умеренным ростом.