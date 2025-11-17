Автовладельцам напомнили о наказании за снег на номерах

С наступлением зимы водителям напомнили: за нечитаемые из-за снега номера можно лишиться прав.

© Российская Газета

Юристы в разговоре с MK.RU поясняют: жесткое наказание (штраф 5000 рублей или лишение прав до трех месяцев, при повторе - до полутора лет) предусмотрено по статье 12.2.2 КоАП - когда номер скрыт намеренно. Это решает суд, и инспектор обязан собрать доказательства.

Главный признак умысла - когда грязные только номера, а кузов чистый. В обычной зимней слякоти, когда заляпана вся машина, инспекторы обычно ограничиваются требованием очистить знак или штрафом 500 рублей.

Эксперты советуют сразу фотографировать автомобиль на месте остановки: общий вид и крупный план номера. Такие снимки могут стать ключевым доказательством в суде. Особенно важно сделать фото до того, как вы убрали снег.

Отдельный риск - "искусственная грязь" и "искусственный снег" из баллончиков: если они найдены в багажнике, это фактически прямое подтверждение умысла.

Вывод простой: держать номера чистыми, а в спорных ситуациях фиксировать все на фото - за снег, налипший при естественной эксплуатации, лишать прав не должны.