Мексика стала лидером по закупкам автомобилей у Китая

Теперь лидером стала Мексика, которая с начала года приняла 410 739 китайских авто, а второе место занимают ОАЭ с 367 796 машинами. В России за тот же период появилось 357 708 новых машин из Китая.

В топ-10 крупнейших экспортных рынков для Китая также вошли Бельгия, Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия, Бразилия, Филиппины и Казахстан с общим количеством 147 404 авто.

После февраля 2022 года объем поставок новых китайских машин в Россию значительно увеличился, и российский рынок быстро стал главным для Пекина.

