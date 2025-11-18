В Белоруссии отзывают седаны Belgee

Владельцам указанных автомобилей предлагается обратиться в ближайший дилерский центр для бесплатной замены крышки бензобака. Несмотря на отзыв, причины неполадки не разглашаются, и на данный момент не зарегистрировано ни одного случая неисправности.

© runews24.ru

Belgee S50 представляет собой седан, разработанный на базе Geely Emgrand. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью примерно 122 лошадиные силы. Трансмиссия представлена 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Габариты автомобиля: длина – около 4638 мм, ширина – 1822 мм, колесная база – 2650 мм. Объем багажного отделения составляет примерно 500 литров, предусмотрена возможность складывания задних сидений для увеличения пространства.

Сообщается о планах выпуска версий S50, работающих на сжатом газе (метане). Производство осуществляется на заводе «БелДжи» в Беларуси. Ориентировочная стоимость базовой комплектации S50 составляла 49 900 белорусских рублей, что сравнимо с ценой Lada Vesta на белорусском рынке. Ожидается, что данная модель будет представлена и на российском рынке.

Отзыв крышки топливного бака, вероятнее всего, носит профилактический характер, так как отсутствуют сообщения о каких-либо инцидентах. Возможно, дефект был обнаружен в процессе контроля качества. Поскольку модель S50 относительно новая и существует в газовых версиях, причина отзыва может быть связана с конструктивными особенностями или материалами крышки для различных модификаций. Владельцам рекомендовано воспользоваться предложением о бесплатной замене в кратчайшие сроки, чтобы избежать потенциальных проблем с топливной системой.

Исследование показало, что россияне в массе своей пока не готовы переходить на автомобили на газу.

Стало известно, что на автомобильном рынке России появляется все меньше новых моделей машин.