В РФ можно купить компактвэны Toyota Veloz от 2,9 млн рублей

В РФ завезли семиместные компактвэны Toyota Veloz по цене от 2,9 млн рублей

В РФ привезли новую доступную альтернативу семиместным автомобилям Geely и Chery. Это трехрядный компактвэн Toyota Veloz, который поставляется в страну по параллельному импорту. Его стоимость на одном из классифайдов начинается с 2 894 220 рублей.

За столько новый Toyota Veloz доступен для заказа во Владивостоке в комплектации GX. Эта версия включает в себя мультируль с кожаным ободом, цифровую приборную панель, сенсорную медиасистему с поддержкой Apple CarPlay, однозонный климат-контроль, электронный ручной тормоз, бесключевой доступ и кнопку пуска двигателя, электростеклоподъемники для всех дверей, регулировку боковых зеркал с помощью электроники и шесть подушек безопасности со шторками.

В Ростове-на-Дону за 2 990 000 рублей продается такая же версия, которая на 100 тысяч рублей дороже, чем в Перми, Сыктывкаре и Набережных Челнах. Экземпляры, доступные из наличия, стоят минимум 3 500 000 рублей, как, например, одна из моделей в Самаре. В Тюмени компактвэн оценен в 3 579 000 рублей.

Toyota Veloz имеет стандартный 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 106 лошадиных сил. Модель комплектуется бесступенчатым вариатором и передним приводом, а ее производство осуществляется на заводе Toyota в Индонезии.

