Компания Family Campers показала кемпер на базе грузовика Волга Трофим

© За рулем

На московской выставке «Поехали» российская компания Family Campers представила автодом на базе Волги.

Основой для кемпера стал мелкосерийный полурамный грузовик Волга Трофим – «За рулем» рассказывал читателям о таких машинах еще в 2005 году. Внешность кемпера – под ретро, поэтому дизайн исходной Волги ГАЗ-31105 «состарили», установив оперение и двери от советской ГАЗ-24. А вместо фургона поставили жилой модуль в соответствующей стилистике и с самым современным оснащением.

Впрочем, оснащение может варьироваться – в зависимости от пожеланий заказчика. А базовая цена модуля, не считая стоимости шасси – 2 млн рублей.