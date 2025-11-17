В Москве прошла премьера УАЗ "Патриот" с турбомотором

На полях прошедшего "Московского автошоу", которое состоялось с 14 по 16 ноября, была представлена уникальная версия УАЗ "Патриот", оснащенная модернизированным турбомотором ЗМЗ Про. По информации Telegram-канала "Автопоток", доработкой машины занимались специалисты "Кузовной студии 31".

Новый силовой агрегат, известный также как ЗМЗ-409 или ZMZ Pro, был доработан до мощности в 210 лошадиных сил и крутящего момента в 350 Нм. Тюнинговая версия мотора получила название ЗМЗ Про-Т и может быть настроена в диапазоне от 170 до 260 л.с. в зависимости от потребностей владельца.

По словам представителей компании, мотор будет устанавливаться не только на УАЗ "Патриот", но и на другие модели, включая "ГАЗель", а также внедорожники и катера.

Эксперты отмечают, что характеристики ЗМЗ Про-Т напоминают турбированный ЗМЗ-406, который планировалось устанавливать на "последнюю Волгу" - модели ГАЗ-3103/3104.

