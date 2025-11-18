Женщины тратят больше: на чем можно сэкономить при обслуживании автомобиля

Согласно исследованию, женщины тратят за раз на уход за автомобилем больше, чем мужчины. Более высокие чеки также сохраняются у людей старше 45 лет. Исследование основано на обезличенных данных в категории автоуслуги и автотовары с первого января 2024 года по первое сентября 2025 года. Анализировались траты на оплату автомоек и автосервисов, покупки автозапчастей и других товаров, которые связаны с обслуживанием машин и мотоциклов. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Андрея Бундина, почему женщины больше вкладывают в уход за авто и на чем можно сэкономить без рисков для безопасности и качества.

Почему женщины тратят больше мужчин

По его словам, женщины тратят за раз больше мужчин, потому что они менее технически подкованы в вопросе ухода за автомобилем и больше доверяют специалистам.

— Этим могут пользоваться и навязывать ненужные услуги. В итоге женщины вынуждены платить больше, поэтому у них чек по уходу за авто получается выше, чем у мужчин, — сказал он.

Эксперт отметил, что грамотные автосервисы предлагают только тот уход, который нужен конкретному автомобилю, вне зависимости от пола его владельца.

— На некоторые автомобили предлагают сделать комплексный уход дороже, а на другие — дешевле из-за экономической целесообразности. Например, не имеет смысла впихивать всевозможные услуги в недорогой автомобиль, потому что это будет не самая адекватная трата денег пропорционально его стоимости, — считает Бундин.

На чем можно сэкономить

Специалист объяснил, что сэкономить средства при уходе за авто можно на защитном керамическом покрытии.

— Многие автосервисы предлагают наносить защитное керамическое покрытие на автомобиль в много слоев, потому что каждый слой увеличивает защиту лакокрасочного покрытия. На самом деле это миф. Достаточно нанести один-два слоя керамики, больше не имеет смысла. Лучше почаще ее наносить, чем сделать за раз несколько слоев, — считает он.

Помимо этого, как рассказал автоэксперт, можно сэкономить на покупке автозапчастей. Они могут быть не оригинальными, но высокого качества.

— Заводы — производители автомобилей не выпускают колодки. Например, в коробке от BMW будет лежать колодка с таким же логотипом, но за ним будет надпись с названием немецкого бренда, который занимается изготовлением тормозов. При этом за этот логотип нужно будет заплатить цену выше примерно в два раза, — говорит Бундин.

Тем не менее собеседник «ВМ» предупредил, что при техническом обслуживании автомобиля нельзя экономить на расходниках и необходимо покупать запчасти только в проверенных местах.

— При выборе автозапчастей на маркетплейсе и в интернет-магазинах нужно ориентироваться не на цену, а на рейтинг продавца. Сейчас очень много контрафакта. Необходимо изучить отзывы других покупателей и убедиться в добросовестности продавца, — предупредил он.

