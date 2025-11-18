Четыре автомобильные группы обеспечили 70% продаж в октябре

АвтоВАЗ лидер авторынка в России, но Great Wall Motor подошёл к нему вплотную. Более 70% всех продаж новых легковых автомобилей в стране суммарно обеспечили четыре крупные группы производителей. «Деление условное, поскольку некоторые из них «открещиваются» от своих «детей и пасынков». Кроме того, часть брендов официально в Россию не поставляются. Тем не менее, думаю что такой «расклад сил» тоже интересен», — сообщил аналитик Сергей Целиков.

© Quto.ru

Лидером всё ещё остаётся группа АвтоВАЗ, которая продала 34 983 автомобиля, что соответствует 21,1%. Основная доля пришлась на модели Lada — 33 251 единица, в то время как на бренд Xcite — 1 687 штук.

На вторую позицию вышла группа Great Wall Motor, которая практически вплотную подобралась к отечественному производителю. Её октябрьский результат составил 29 021 автомобиль или 17,5% рынка. Лучший показатель у бренда Haval с 26 125 проданными машинами. За ним следуют Tank (2 296 единиц), GW Poer (346), Wey (230) и Ora (24).

Но особое внимание привлекает борьба за третье место. Два крупных китайских холдинга, Chery и Geely, показали практически идентичный результат. Группа Chery, объединяющая такие марки как Chery (6 566), Exeed (2 863) и Jetour (3 133), а также новые бренды Tenet (8 632), Omoda (3 427), Jaecoo (2 064), Kaiyi (396) и iCar (8), реализовала 27 089 автомобилей (16,3%).

Почти столько же, 27 081 машину (также 16,3%), продал альянс Geely Group, в который, помимо самого Geely (14 238), входят белорусский Belgee (10 780), а также Livan (714), Knewstar (573), Link & Co (340), Zeekr (291), Volvo (139) и Lotus (6).

Разница всего в 8 машин наглядно показывает, насколько напряжённой стала борьба за долю на российском рынке.