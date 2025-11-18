Дальний Восток не готов пересесть на «Ладу»

Вопреки повышению утилизационного сбора, которое произойдёт 1 декабря 2025 года, дальневосточники не собираются пересаживаться на российский автопром. 92% участника опроса отдают предпочтение иномаркам, сообщает ЭПИ DEITA.RU.

© Deita.ru

Новый сбор — существенный дополнительный налог, который нужно заплатить при ввозе автомобиля из-за рубежа. Вероятно, радикальное повышение утилизационного сбора должно заставить россиян перейти с иномарок на отечественные автомобили. Однако на Дальнем Востоке, для которого импортные машины — часть жизни, работы и бизнеса — мера вызвала обратную реакцию. Согласно опросу телеграм-канала издания DEITA.RU, подавляющее большинство участников — 92% категорически не готовы менять руль иномарки на российский автопром, даже несмотря на многократное удорожание ввоза автомобилей.

Напомним, что сейчас налоговая ставка утильсбора варьируется от 3 до 5 тысяч рублей, а совсем скоро она будет составлять от 750 тысяч до 1 миллиона рублей и более — сумму, сопоставимую со стоимостью новой Lada.

Опрос проводился среди жителей Дальнего Востока. Количество участников составило 3569 пользователей.

Реакция региона оказалась предсказуемой и однозначной:

- 56% респондентов ответили «нет», указав, что цена российских авто не соответствует качеству.

- 36% заявили, что просто не хотят менять свою надежную иномарку на другую машину.

- 5% ртметили, что они пешеходы и не собираются покупать автомобиль.

- Лишь 1% участников опроса готов поддержать отечественного производителя из патриотических соображений.

- Еще 2% согласны перейти на российский автопром, но только в случае, если иномарка станет им не по карману.

Так можно предположить, что дальневосточники скорее откажутся от идеи поменять автомобиль вообще, чем купят отечественный.

Эксперты и участники рынка подтверждают настроения автолюбителей. По оценкам профильных площадок и мнению экспертов, цены на импортные машины взлетят на 1,2–3 млн рублей или в среднем на 20%. При этом российские автомобили и без того демонстрируют стремительный рост цен — за прошлый год модели «АвтоВАЗа» подорожали на 7–40%.

Как показывают результаты опроса, дальневосточники не верят в соотношение цены и качества отечественных авто и не готовы отказываться от проверенной временем Тойоты, Хонды, Субару и других японских и корейских моделей. Куда приведёт повышение утильсбора – покажет 2026 год. Эксперты прогнозируют появление новых «серых схем», либо переход от мощных джипов к малолитражкам, что для Дальнего Востока крайне неудобно ввиду отсутствия дорог за пределами большинства населённых пунктов.