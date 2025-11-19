50% продаваемых китайских авто в РФ к 2026 году могут быть российской сборки

Около 50% проданных в декабре 2025 года китайских легковых автомобилей в РФ могут быть российской сборки. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на прогноз "Газпромбанк автолизинга".

© ТАСС

Как пишет газета, по подсчетам компании, доля машин российской сборки в структуре продаж китайского автопрома достигла в октябре 43% (34,5 тыс. штук). В сентябре показатель был 41%, а год назад он составлял 21%. Росту доли собираемых в РФ автомобилей китайских марок будет способствовать повышение ставок утилизационного сбора, отметили в газете.

Самыми продаваемыми китайскими автомобилями местной сборки остаются Haval - из 26,1 тыс. проданных в октябре машин этой марки 24,2 тыс. (93%) были собраны в России. На втором месте - Chery с 4,1 тыс. автомобилей, из которых 63% имеют российский VIN. Замыкает тройку лидеров гибриды Voyah, 87% которых производят в Липецкой области.

Как отметил руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк автолизинга" Александр Корнев, несмотря на большое количество китайских марок, которые в октябре продавали автомобили с российскими VIN, более чем 90% реализации пришлось всего на два концерна - GWM (бренд Haval) и Chery (также включает Exeed, Jaecoo, Jetour).