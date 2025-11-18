Чем обогреться зимой в автомобиле — рейтинг лучших гаджетов

Эксперты «За рулем» изучили независимые источники тепла для автомобилистов

Замерзнуть в современном автомобиле практически невозможно – если он исправен. Но так бывает не всегда: достаточно в пути напороться на саморез, как придется надолго вылезать из теплого салона на ледяной ветер. А уж если помрет печка, то и в салоне станет совсем невесело – особенно если с вами ребенок.

Возможны и более простые ситуации: водитель может добровольно превращаться в рыбака, охотника или туриста, окоченевшего на морозе.

Помощь в таких ситуациях обещают оказать автономные обогреватели разного принципа действия, которые мы закупили для экспертизы.

Результаты наших исследований относятся только к приобретенным образцам.

По принципу действия приобретенные обогреватели можно разделить на три типа – условно назовем их химическими, каталитическими и электрическими.

Химические грелки изготовлены на основе веществ, выделяющих тепло при взаимодействии с кислородом.

Каталитические обогреватели сжигают топливо без образования пламени благодаря катализатору – веществу, ускоряющему окисление.

Электрические устройства используют энергию батареек или аккумуляторов.

Температуру поверхностей большинства обогревателей определяли с помощью пирометра RGK PL‑7 Max (внесен в Госреестр средств измерения).

Во всех случаях настраивали коэффициент излучения. На каталитических изделиях Ермак и Perfect Outdoorlife Handy warmer с блестящей наружной поверхностью для повышения точности замеров приклеивали снаружи полоску черной изоляционной ленты. Поверхность обогревателей в виде стелек Heating insoles remote control замеряли в нескольких точках и вывели среднее.

Единственное изделие с внутренним обогревом – перчатки Electric heated gloves – пришлось проверять с помощью вставленного в каждый из пальцев ртутного термометра: пирометр здесь оказался бесполезен. В таблице замеров указан разброс полученных данных.

* При батарейках среднего ценового диапазона.

Нам больше других понравились каталитические обогреватели Ермак и Perfect Outdoorlife Handy warmer: греют хорошо и долго, стоимость приемлемая. Их рекомендуем в первую очередь. Из химических отметим дешевенькие Evoteq, Hodaf Foot warmer и Nuan shou dan. Из электрических полного одобрения не получил никто.