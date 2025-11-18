Kia Rio едва не прошел вперед Lada-2107 на "вторичке"

В марочном зачете положение участников на "вторичке" в октябре не изменилось, однако среди моделей изменения произошли.

Лидером, как сообщает "Автостат", осталась вазовская "классика" - Lada-2107 - продано 13 901 авто. На втором месте по-прежнему Kia Rio, но основательно сохранивший разрыв - 13 071 авто. Причем если "семерка" по отношению к прошлом году потеряла 2,7%, то у "корейца" рост на 7,2%.

Третье место тоже без изменений - Hyundai Solaris: 12 451 авто.

Четвертую позицию занял Ford Focus, выбивший Lada-2114. Но в данном случае разрыв исчисляется лишь сотнями проданных экземпляров: Focus - 10 592 авто, Samara - 10 298 машин, и это - седьмая строчка в списке бестселлеров вторичного рынка в октябре.

На пятом месте - Lada Niva Legend, известная также как Lada 4x4 - 10 502 внедорожника. В сентябре модель была шестой.

На одну позицию по сравнению с сентябрем улучшилось положение у Toyota Corolla - 10 353 авто и шестое место.

На восьмом месте - Toyota Camry (9421 шт.), за которой следуют Lada Priora (9173 шт.) и Lada Granta (8357 шт.).

Ранее "РГ" рассказывала, что в октябре вторичный рынок России вырос как в отношении к прошлому месяцу, так и к октябрю 2024 года.