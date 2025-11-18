«Автотор» прокомментировал уход из России марки Kaiyi
«Автотор» продолжает выполнять обязательства по марке Kaiyi. Накануне «Клуб любителей автомобилей ТагАЗ» сообщил: на сборочной площадке завершился выпуск автомобилей китайской марки. По предварительным данным, бренд планирует покинуть российский рынок. В свою очередь, освободившееся место на калининградском конвейере должны занять отечественные электроседаны, спрос на которые на фоне скидок значительно вырос.
На вопрос «Российской газеты», действительно ли калининградская компания «Автотор» отказывается от выпуска автомобилей Kaiyi, представители фирмы ответили уклончиво.
«„Автотор“ по-прежнему выполняет все контрактные обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве с маркой Kaiyi», — публикует ответ пресс-службы издание.
Известно лишь, что автопроизводитель (и он же дистрибьютор) продолжает обеспечивать гарантийные обязательства и заниматься техническим обслуживанием.
Стоит уточнить, что результаты Kaiyi трудно назвать выдающимися: по итогам 2024 года россияне купили только 7893 машин — это наихудший результат среди марок из империи Chery.
Ранее отечественное предприятие раскрыло объём производства автомобилей. С его конвейеров по итогам прошлого года сошло только 30,4 тысячи транспортных средств — это втрое меньше запланированного объёма.