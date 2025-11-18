Jetour T2 прошел 48 тысяч км: эксперты назвали 7 плюсов и минусов кроссовера

Jetour T2 под руководством редакции "Китайских автомобилей" прошел жесткие испытания в пресс-парке, пробег Иркутск - Москва, и одометр уже показывает 48 тысяч. Эксперты портала рассказали, какие особенности автомобиля за это время они успели обнаружить.

Квадратный кузов продолжает обращать на себя внимание, многие принимают его за "премиум"-вездеход. В салоне нет ни сверчков, ни люфтов, материалы отделки выдержали нагрузку, руль и сиденья не "уставшие".

Двухлитровый 245-сильный мотор тянет уверенно, но средний расход в городе около 10 литров, на трассе (при 1000 км пробега одним махом) - 10,9 л.

На мокрой дороге машина рано уходит в аквапланирование - уже на 80 км/ч приходится вцепляться в руль. На скорости за 120 км/ч высокий кузов заметно раскачивается под боковым ветром от фур.

Полный привод работает полностью автоматически и хорошо справляется с большинством сценариев, но это все-таки кроссовер: при пробуксовке можно поймать перегрев или ошибку трансмиссии.

При этом машина заявлена как "готовая к путешествиям" - клиренс 220 мм, брод до 700 мм.

Главный сюрприз - запрет на буксировку буксировочным тросом. На настоящем бездорожье это важно: декоративный крюк можно просто сорвать, а вызов эвакуатора далеко от цивилизации часто невозможен.

В настоящее время Jetour T2 можно купить в России по цене от 3,46 до 4,45 млн рублей без учета скидки в 300 000 рублей, которая предлагается при покупке авто в кредит.