В России вырос спрос на подержанные люксовые автомобили

Спрос на подержанные автомобили класса люкс в России в январе — октябре 2025 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Их средняя цена снизилась на 5,3%, до 26,99 млн рублей.

© Lamborghini

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Авито Авто».

Среди самых популярных — машины марок Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari и McLaren.

Также отмечается, что спрос на автомобили отдельных брендов вырос заметно сильнее, чем в среднем в сегменте.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, что выбор типа зимней резины зависит от условий эксплуатации.