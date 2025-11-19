Премиум-бренды почти не пострадают от роста утильсбора

Грядущее подорожание машин среднего класса окажется катастрофическим. С 1 декабря 2025 года в России при расчёте утилизационного сбора будет учитываться мощность двигателя. Физические лица лишатся права на льготный взнос, который сегодня составляет от 3 400 до 5 200 рублей, если выберут автомобиль с мотором мощнее 160 лошадиных сил. В результате такие машины резко вырастут в цене, считает автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

© Quto.ru

«С 1 декабря 2025 года утильсбор для 173-сильной Camry составит 750 тысяч рублей, а для версии с 2,5-литровым мотором — 2 002 000 рублей. Соответственно, на такую сумму и подорожают новые машины. Повышение утильсбора для премиального сегмента в абсолютных цифрах кажется более значительным», — говорит эксперт.

Так, BMW X5 с трёхлитровым мотором мощностью 375 лошадиных сил прибавит в стоимости 2,4 миллиона рублей. А мощная версия X5 M60i с двигателем объёмом 4,4 литра и мощностью 530 «лошадей» подорожает на 3 миллиона 818 тысяч рублей.

«Но подорожание на 2 миллиона для Toyota Camry или небольшого кроссовера — это катастрофа. А вот для высокого премиального сегмента 2–3 миллиона рублей — это плюс 10–15% к цене. Покупатели «премиума» не будут отказываться от того, к чему они привыкли, из-за такого подорожания», — отмечает Гайдукевич.

Новые правила только усилят разрыв между массовым и премиальным рынком, подытожил он.