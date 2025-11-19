Маркетплейсы просят не выдавать мопеды за велосипеды

Любой подросток может купить онлайн якобы электровелосипед с мощностью, как у мотоцикла. И поехать на нем без шлема и прав, не соблюдая ни ПДД, ни скоростной режим. Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев видит в этом вину продавцов на маркетплейсах, которые не указывают всех параметров транспортного средства и условий их эксплуатации. В письме руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой он просит инициировать массовые внеплановые проверки ритейлеров и онлайн-платформ по фактам введения потребителей в заблуждение при продаже электротранспорта.

Умышленное заблуждение

Алексей Цивилев считает, что продавцы умышленно вводят покупателей в заблуждение, продавая под видом электровелосипедов, которым посвящены целые разделы в онлайн-магазинах, транспортные средства мощностью 500-1500 ватт и максимальной скоростью до 60 километров в час. В письме Анне Поповой он напоминает, что согласно пункту 1.2 Правил дорожного движения, электровелосипед — это велосипед с электродвигателем мощностью 250 ватт, который автоматически отключается при достижении скорости 25 километров в час. Между описанной в ПДД техникой и тем, что продают на маркетплейсах, разница в эксплуатации: истинный электровелосипед не требует водительского удостоверения, регистрации в ГАИ и использования защитного шлема.

Все остальные устройства, включая те, что развивают скорость свыше 25 километров в час или имеют мощность более 250 ватт, подпадают под определение мопеда, а то и мотоцикла и подлежат обязательной регистрации, а водитель должен иметь права категории «М» или «А1», использовать шлем и купить страховку.

«Из-за недобросовестных продавцов покупатели, в том числе несовершеннолетние, приобретают их и выезжают на улицы, не подозревая, что фактически управляют транспортным средством, требующим наличия прав. Подобные действия создают реальную угрозу безопасности дорожного движения», — уточнил Цивилев.

Далее он привел перечень норм, которые, по его мнению, нарушают онлайн-продавцы «электровелосипедов»: от статьи 10 Закона о защите прав потребителей до пункта 8 правил продажи товаров дистанционным способом.

Жесткие меры

Депутат попросил главу Роспотребнадзора инициировать массовые внеплановые проверки ритейлеров и онлайн-платформ по фактам введения потребителей в заблуждение при продаже электротранспорта, проверить, выдаются ли покупателям паспорта транспортных средств, а также имеется ли у продаваемых устройств подтверждение соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Кроме того, он считает необходимым опубликовать официальное разъяснение для граждан о различиях между электровелосипедом, мопедом и мотоциклом и особенностях их продажи.

«Власти на всех уровнях несколько лет делают все, чтобы вписать СИМ в правовое поле. На самом высоком уровне обсуждают инициативы от запрета их использования в принципе или ограничения езды по тротуарам до обязательного использования шлемов. Все это направлено на то, чтобы сделать городскую среду безопасной для всех ее участников. На фоне этих системных усилий часть бизнеса действует в прямо противоположном направлении. Мы не можем одновременно развивать велоинфраструктуру, вводить шлемы и запрещать езду по пешеходным зонам и при этом позволять коммерческим структурам искусственно поддерживать «серую зону» ради прибыли», — возмутился парламентарий.

Все, что не педали — то мопед

Член Общественной палаты России Александр Холодов рассказал, что в этой истории есть еще один сложный нюанс: «Когда продают транспортное средство, всегда указывают просто мощность, например, сколько-то ватт. А если мы смотрим ПДД, то там мощность принимается в ваттах в режиме длительной нагрузки. И вот эту информацию, по сути, продавец, как правило, даже не то, что не указывает, он ее и не знает».

Холодов напомнил, что разделение электротранспорта было актуальным, когда он был маломощным. Но современные электроагрегаты так догнали по своим характеристикам бензиновые, что уже пора снять какие-либо ограничения.

«Если у электровелосипеда очень большая мощность, даже если это мотоцикл, никто не мешает называть такой транспорт идеальным для курьера. Просто для управления им нужно водительское удостоверение. Но вряд ли в задачу продавца на маркетплейсе входит проведение юридических консультаций по поводу того, какие документы требуются для управления транспортным средством. Когда мы покупаем машину в автосалоне, у нас никто не спрашивает права и не говорит, что не продаст авто, если нет прав или они не той категории. Поэтому Общественная палата в моем лице уже много лет говорит, что надо сдвинуть цифру мощности на ноль и перестать издеваться и над сотрудниками ГАИ, и вообще над всеми, кто занимается этой тематикой. Любой, кто с двигателем — тот мопед. И все», — заключил эксперт.

Такой подход, по его мнению, избавит и покупателей от необходимости думать, нужно ли надевать шлем, и продавцов от головной боли, и Роспотребнадзор от подобных проверок.