Haval H3 с тяжелым прицепом испытали всеми типами дорог в России

Haval H3 с гружёным прицепом доказал свою надёжность в длительном испытании. Компания GWM активно тестирует свои автомобили на соответствие российским дорожным и климатическим условиям. На этот раз инженеры провели динамический тест для нового Haval H3, оснащённого фаркопом. Целью масштабного испытания стала проверка надёжности и выносливости узлов и агрегатов кроссовера, а также оценка его управляемости и безопасности при эксплуатации с прицепом в сложных дорожных условиях.

© Quto.ru

В течение двух месяцев автомобиль постоянно ездил с прицепом, общий вес которого составлял 750 килограммов. Из них 150 приходилось на массу самого прицепа, а 600 — на перевозимый груз. За это время кроссовер преодолел 7 500 километров, причём маршрут был составлен таким образом, чтобы включить в себя все возможные типы дорог.

На скоростных магистралях специалисты оценивали, как машина ведёт себя с тяжёлым грузом — разгон, устойчивость на высокой скорости и эффективность торможения. Когда путь лежал через разбитые дороги и бездорожье, специалисты отслеживали, насколько надёжно работают подвеска, кузов и крепление прицепа при сильных ударах и тряске. Выезды в лесную зону позволили протестировать возможности полного привода и проверить, как система охлаждения справляется со сложными условиями.

Перед каждым новым этапом испытаний инженеры проводили полную диагностику всех основных компонентов — от двигателя и трансмиссии до подвески, тормозов и электрооборудования как автомобиля, так и прицепа. В рамках испытаний кроссовер доказал свою готовность к интенсивным нагрузкам в российских условиях. Прицеп с грузом не помешал автомобилю сохранить хорошую динамику, предсказуемую управляемость и комфорт для водителя и пассажиров.

Длина Haval H3 составляет 4 520 миллиметров, ширина — 1 875 миллиметров, высота – 1 745 миллиметров. Расстояние между осями — 2 710 миллиметрам, дорожный просвет достигает 196 миллиметров. За комфорт и проходимость отвечают передняя подвеска типа «МакФерсон» и задняя независимая многорычажная конструкция. В России модель доступна с передним или автоматически подключаемым полным приводом в четырёх комплектациях.