Опубликован отчет по типичным неисправностям ГАЗ‑21

Опубликован отчет по типичным неисправностям Волги ГАЗ‑21

ГАЗ‑21 Волга (1956–1970 годы выпуска) – заднеприводный седан. Этот автомобиль еще не стал музейной редкостью, но постепенно становится предметом культа – есть всероссийский и региональные клубы владельцев ГАЗ‑21.

Машинв выпускали во множестве вариантов, в том числе такси и различные экспортные версии – с дизелями и даже с правым рулем. Ежедневно на вторичке свыше 400 предложений по ГАЗ‑21 (до 1965 года – ­ГАЗ-М21), в большинстве вполне живых.

Три варианта внешнего дизайна: «звезда» (до 1958 г.), «акулья пасть» (до 1962 г., на фото), «китовый ус». В последней версии выпустили две трети машин. С 1962 года в серию пошел универсал под собственным индексом ГАЗ‑22. У него также два десятка модификаций. На вторичке – единичные экземпляры.

Достоинства

Раритет!

Высочайшая ремонтопригодность.

Несгибаемый кузов.

Клиренс 190 мм, багажник 400 л.

Недостатки

Ремонт и обслуживание требуют постоянных усилий.

Острый недостаток комфорта.

Неэффективные тормоза.

Моторы

Основные двигатели для нашего рынка – ГАЗ‑21Б и ЗМЗ‑21 в различных модификациях. В объявлениях о продаже их обычно обозначают как 2.4 и 2.5.

До 1957 года применялся ГАЗ‑21Б – развитие мотора Победы, где мощность повысили до 65 л. с. Потом пришел ЗМЗ‑21 (массовые версии – 70 и 75 л. с.). Карбюраторный, с алюминиевым блоком, изначально заточен на АИ‑72. Неприхотлив и прост в ремонте. Ресурс до капремонта – до 250 тысяч км.

Расход топлива и масла – высокий. Круглогодично оптимальна полусинтетика SAE 10W‑40, летом годна хорошая минералка. Рекомендованный антифриз: «этиленгликолевая смесь марок 40 или 65». Тосол-А40 подойдет.

Слабые места: заднее уплотнение коленвала, направляющие выпускных клапанов, латунные втулки шатуна, кулачки распредвала и так далее. На многих моторах оригинальные детали заменяли более крепкими, в том числе самодельными. На большинстве машин заменен весь двигатель. До сих пор можно найти новый. Восстановлением старых занимаются специализированные фирмы во многих городах.

Коробки передач

Равно как и двигатель, трехступенчатая механика ГАЗ‑21 досконально документирована. О надежности и ресурсе говорить особого смысла нет, отличная ремонтопригодность в гаражных условиях решает всё.

Обслуживание коробки: подтяжка креплений (картера, задней и боковой крышек); проверка, доливка и замена масла; замена фильтров грубой очистки и масляной горловины; смазка нижней опоры вала; регулировка механизма привода.

Машины с трехступенчатым автоматом на вторичке крайне редки и запредельно дороги – в основном свыше 3 млн рублей. Волговский автомат был неудачный, часто ломался, после 1962 года его не применяли.

Эксплуатационные болячки