Опубликован отчет по типичным неисправностям ГАЗ‑21

Шикарный советский седан от 600 тыс. рублей: кузов — вечный, ремонтопригодность — выдающаяся!
Опубликован отчет по типичным неисправностям Волги ГАЗ‑21
ГАЗ‑21 Волга (1956–1970 годы выпуска) – заднеприводный седан. Этот автомобиль еще не стал музейной редкостью, но постепенно становится предметом культа – есть всероссийский и региональные клубы владельцев ГАЗ‑21.
Машинв выпускали во множестве вариантов, в том числе такси и различные экспортные версии – с дизелями и даже с правым рулем. Ежедневно на вторичке свыше 400 предложений по ГАЗ‑21 (до 1965 года – ГАЗ-М21), в большинстве вполне живых.
Три варианта внешнего дизайна: «звезда» (до 1958 г.), «акулья пасть» (до 1962 г., на фото), «китовый ус». В последней версии выпустили две трети машин. С 1962 года в серию пошел универсал под собственным индексом ГАЗ‑22. У него также два десятка модификаций. На вторичке – единичные экземпляры.
Достоинства
- Раритет!
- Высочайшая ремонтопригодность.
- Несгибаемый кузов.
- Клиренс 190 мм, багажник 400 л.
Недостатки
- Ремонт и обслуживание требуют постоянных усилий.
- Острый недостаток комфорта.
- Неэффективные тормоза.
Моторы
Основные двигатели для нашего рынка – ГАЗ‑21Б и ЗМЗ‑21 в различных модификациях. В объявлениях о продаже их обычно обозначают как 2.4 и 2.5.
До 1957 года применялся ГАЗ‑21Б – развитие мотора Победы, где мощность повысили до 65 л. с. Потом пришел ЗМЗ‑21 (массовые версии – 70 и 75 л. с.). Карбюраторный, с алюминиевым блоком, изначально заточен на АИ‑72. Неприхотлив и прост в ремонте. Ресурс до капремонта – до 250 тысяч км.
Расход топлива и масла – высокий. Круглогодично оптимальна полусинтетика SAE 10W‑40, летом годна хорошая минералка. Рекомендованный антифриз: «этиленгликолевая смесь марок 40 или 65». Тосол-А40 подойдет.
Слабые места: заднее уплотнение коленвала, направляющие выпускных клапанов, латунные втулки шатуна, кулачки распредвала и так далее. На многих моторах оригинальные детали заменяли более крепкими, в том числе самодельными. На большинстве машин заменен весь двигатель. До сих пор можно найти новый. Восстановлением старых занимаются специализированные фирмы во многих городах.
Коробки передач
Равно как и двигатель, трехступенчатая механика ГАЗ‑21 досконально документирована. О надежности и ресурсе говорить особого смысла нет, отличная ремонтопригодность в гаражных условиях решает всё.
Обслуживание коробки: подтяжка креплений (картера, задней и боковой крышек); проверка, доливка и замена масла; замена фильтров грубой очистки и масляной горловины; смазка нижней опоры вала; регулировка механизма привода.
Машины с трехступенчатым автоматом на вторичке крайне редки и запредельно дороги – в основном свыше 3 млн рублей. Волговский автомат был неудачный, часто ломался, после 1962 года его не применяли.
Эксплуатационные болячки
- Основного внимания требует подвеска. Регламент обслуживания: каждые пять-шесть тысяч км регулировать ступичные подшипники, смазывать шарнирные соединения, подтягивать крепления, сверять сход-развал.
- Наибольшее число поломок связано с возрастной электрической частью – контактами и разъемами.
- Наивысшие сложности с запчастями – по машинам до 1962 года. Ряд российских компаний восстанавливает старые запчасти и выпускает новые. В поиске деталей также помогает клубная жизнь – работают многочисленные форумы.
- Большинство ГАЗ‑21 сильно «заколхожено». Есть изменения как вредные, так и полезные: например, в тормозную систему внедряют гидровакуумный усилитель тормозов от ГАЗ‑24.