Какие поломки грозят популярным кроссоверам Chery

Автомобили из Китая, такие как Chery, в последние годы стали одними из самых популярных у россиян. Больше всего продаж приходится на модели Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8, включая их версии Pro и Max. Спрос на машины из Поднебесной объясним: цена остается доступной, комплектации щедрые, а дизайн не уступает корейским и японским авто. Но и без минусов не обходится. Что может сломаться в популярных моделях Chery, "Российской газете" рассказал руководитель автосервиса Fit Service "Ярославское шоссе" Андрей Кузин.

Слабые места подвески и рулевой рейки

Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются владельцы Chery, является рулевая рейка. При пробеге около 60-70 тысяч километров у китайских авто могут появляться характерные стуки. Чаще всего причиной становится быстрый износ узла, что напрямую зависит от стиля езды и качества дорог.

Также внимания требует и ходовая часть. На Tiggo 4 и Tiggo 8 довольно быстро изнашиваются сайлентблоки передних рычагов, особенно задние вертикальные.

К списку типичных проблем можно добавить стабилизаторы поперечной устойчивости и шаровые опоры. Все это делает подвеску данных машин зоной особого внимания. При покупке поддержанного авто стоит закладывать расходы на ремонт именно в этой части.

Двигатели и коробки передач

С двигателями ситуация здесь лучше. До сих пор серьезных и повторяющихся проблем у данных моделей китайского автопрома не наблюдалось. Моторы нового поколения достаточно надежный, конечно, при своевременном обслуживании.

Многие жалобы автовладельцев связаны именно с обслуживанием - например, использованием только определенного масла или строгим соблюдением сроков замены. Электроника и навесное оборудование пока тоже не отмечались массовыми поломками.

С проблемами коробки передач владельцы данных моделей авто сталкиваются тоже достаточно редко. В нашей практике были единичные случаи неисправности, но причина оказывалась не в конструкции, а в условиях эксплуатации. Неправильная работа с трансмиссией или перегрев в тяжелых режимах действительно способны привести к проблемам, но массовой статистики здесь нет.

Сервис и общее впечатление

В целом сервисное обслуживание Chery не отличается от конкурентов по стоимости и регулярности.

Расходники здесь стандартные, как и у других автомобилей (масло, фильтры, колодки и тормозные диски) они меняются в рамках обычных интервалов. Сложностей с наличием ходовых запчастей нет. А вот кузовные запчасти и некоторые элементы ходовой при необходимости замены приходится ждать дольше. Дефицит запчастей постепенно сокращается, но пока ситуации долгого ожидания деталей "под заказ" случаются.

Несмотря на частые жалобы на подвеску и рулевую рейку, общая репутация автомобилей Chery среди владельцев остается положительной. Для многих автовладельцев самое важное - это соотношение цены и оснащения, и на этом поле китайский бренд выигрывает. Машины показывают себя удобными в эксплуатации, и даже с учетом регулярных обращений по ходовой их эксплуатационные расходы остаются на уровне "одноклассников".

Популярность Chery Tiggo 4, 7 и 8 наглядно демонстрирует, что российские покупатели уже готовы мириться с некоторыми особенностями китайского автопрома. На самом деле эти машины предсказуемыми в обслуживании: слабые места известны, решение проблем отработано, а значимых сюрпризов пока не наблюдается.