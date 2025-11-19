Меняется ли состав бензинов с возрастом и какие АЗС предпочитают россияне

Применительно к людям, единого взгляда на старость нет. Например, средний американец начинает чувствовать себя старым в возрасте 47 лет. В ООН полагают, что старость – это период после 65 лет. Средний россиянин называет возраст 70,7 лет. Автор данной статьи полагает, что старость – это состояние, при котором пропадает желание что-либо творить.

А что можно сказать про старение бензина? Да и стареет ли он вообще?

В отличие от человека, у бензина есть четкий официальный критерий его годности. Цитируем ГОСТ 32513-2013:

В один год хранения никто из автомобилистов не верит, считая, что это страшилка для тех, кто закупает топливо впрок.

В баках многих заброшенных машин обычно сохранялось топливо, позволяющее пустить-таки мотор после многолетнего бездействия. Неужели ГОСТ врет?

Нет, стандарт не врет. Просто он предусматривает все факторы, способные повлиять на исходные параметры бензина, а потому и определяет минимально допустимые сроки, гарантирующие его годность.

Негативных факторов довольно много – высокая температура, повышенная влажность и даже воздействие ультрафиолета. В итоге начинают распадаться присадки, образуются смолы, снижается октановое число и так далее.

Пустится ли мотор с просроченным бензином? Почти наверняка – да: пустится и будет работать! Однако при этом возможен ряд неприятностей. Продукты окисления спровоцируют появление отложений на клапанах и поршнях, лаки и смолы начнут забивать форсунки, топливный расход увеличится и так далее.

Современный мотор – гурман, придирчивый к тому, чем его кормят. Это древнему всеядному ГАЗ-66 все было одинаково вкусно.

Еще одна неприятность возможна при использовании «несезонного» бензина.

Два класса бензина относятся к летним, четыре – к межсезонным, и четыре – к зимним. Так вот, при использовании зимой летнего бензина с его относительно низкой испаряемостью мотор в сильный мороз может не пуститься. А применение зимнего топлива летом чревато образованием паровых пробок, что особенно неприятно для карбюраторных машин и мотоциклов.

Что касается конкретных сроков применяемости тех или иных бензинов, то отметим, что соответствующее приложение к стандарту сегодня носит лишь рекомендательный характер.

Как ни странно звучит, но нынешний бензин теряет исходные характеристики быстрее, чем его прадедушка с тетраэтилсвинцом. В 1970-х годах срок хранения бензинов с октановым числом от 93 до 98 составлял:

Современный стандарт, как уже отмечалось, говорит о том, что гарантийный срок хранения любого бензина – всего год со дня изготовления. Октановые числа при этом роли не играют.

