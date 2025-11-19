Как защитить машину от обледенения

С приходом холодов в Центральную Россию многие водители столкнулись с последствиями погодных катаклизмов - по утру, когда так важно скорее уехать на машине, владельцев встречают замерзшие замки и двери. Однако, по мнению специалистов портала "Автовзгляд", даже в столь отчаянных ситуациях не стоит поддаваться панике и применять грубую силу, которая может привести к повреждениям.

© Российская Газета

По словам экспертов, если машину можно открыть обычным металлическим ключом, то его надо аккуратно разогреть с помощью зажигалки или спички. Однако важно делать это в толстых перчатках, чтобы избежать ожогов, и не перегревать замок, чтобы не повредить его механизм.

Более безопасным методом является использование специального аэрозольного размораживателя или изопропилового спирта. Жидкость следует ввести в замочную скважину, после чего лед быстро растает. Еще один способ - прогреть замок с помощью фена, направляя поток теплого воздуха через свернутую бумагу.

Если замок издает щелчки, но не открывается, это может указывать на то, что лед образовался на уплотнителях или в механизме ручки. В этом случае можно использовать обычный скребок для льда или пластиковую карту, чтобы аккуратно удалить наледь вокруг замков и ручек. Металлические инструменты применять не рекомендуется, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

Кроме того, по словам специалистов, эффективным и быстрым методом является обработка уплотнителей вокруг двери слегка теплой водой. Кипяток для этого использовать категорически не рекомендуется, так как резкий перепад температур может привести к образованию трещин на стекле.

Впрочем, как и в медицине, для борьбы с "ледяным пленом" лучший способ - это профилактика. Оптимальным решением будет парковка железного коня в теплом гараже. В случае его отсутствия можно воспользоваться простым чехлом-укрытием. Еще один простой способ - перед закрытием двери на ночь вставить между ней и уплотнителем обычный полиэтиленовый пакет. Утром пакет не даст уплотнителю примерзнуть к корпусу автомобиля. Специальные силиконовые спреи для обработки резиновых деталей также помогут предотвратить обледенение.

Ранее "РГ" рассказывала о том, как увеличить срок жизни зимних шин.