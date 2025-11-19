Как помыть машину зимой — несколько важных советов

Авто Mail составил инструкцию по зимней мойке автомобиля

Как мыть машину зимой:

мойте машину раз в 2-3 недели: грязь задерживает влагу с солью и прочими реагентами;

для «самомойки» выбирайте день с доминусовой температурой – или отправляйтесь в теплый бокс;

уделите особое внимание аркам и порогам;

после мойки продувайте замки, полости и накладки сжатым воздухом;

обработайте уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой;

наносите защитные покрытия на кузов;

проветрите салон, чтобы уменьшить влажность.

Авторы заметки отмечают, что к самостоятельной мойке машины в холодное время года следует подготовиться: одеться потеплее, не забыв перчатки, и, конечно, захватить щетки, губки и микрофибровые полотенца.