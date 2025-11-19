Как помыть машину зимой — несколько важных советов
Авто Mail составил инструкцию по зимней мойке автомобиля
Как мыть машину зимой:
- мойте машину раз в 2-3 недели: грязь задерживает влагу с солью и прочими реагентами;
- для «самомойки» выбирайте день с доминусовой температурой – или отправляйтесь в теплый бокс;
- уделите особое внимание аркам и порогам;
- после мойки продувайте замки, полости и накладки сжатым воздухом;
- обработайте уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой;
- наносите защитные покрытия на кузов;
- проветрите салон, чтобы уменьшить влажность.
Авторы заметки отмечают, что к самостоятельной мойке машины в холодное время года следует подготовиться: одеться потеплее, не забыв перчатки, и, конечно, захватить щетки, губки и микрофибровые полотенца.