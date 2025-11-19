Как помыть машину зимой — несколько важных советов

За рулем

Авто Mail составил инструкцию по зимней мойке автомобиля

Как помыть машину зимой — несколько важных советов
© За рулем

Как мыть машину зимой:

  • мойте машину раз в 2-3 недели: грязь задерживает влагу с солью и прочими реагентами;
  • для «самомойки» выбирайте день с доминусовой температурой – или отправляйтесь в теплый бокс;
  • уделите особое внимание аркам и порогам;
  • после мойки продувайте замки, полости и накладки сжатым воздухом;
  • обработайте уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой;
  • наносите защитные покрытия на кузов;
  • проветрите салон, чтобы уменьшить влажность.

Авторы заметки отмечают, что к самостоятельной мойке машины в холодное время года следует подготовиться: одеться потеплее, не забыв перчатки, и, конечно, захватить щетки, губки и микрофибровые полотенца.