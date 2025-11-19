Чем укомплектовать авто в дальнее путешествие

Эксперты рассказали, чем укомплектовать автомобиль в дальнее путешествие

Отправляясь в дальний путь на автомобиле по просторам России, лучше всегда быть готовым к неожиданностям.

Вместо многочасовой пробки можно столкнуться с настоящим приключением, когда связь пропадает, а ближайший населенный пункт – в десятках километров.

Специалисты издания Pravda.Ru советуют подходить к сбору автомобильного комплекта выживания серьезно, и их рекомендации применимы не только к чрезвычайным ситуациям, но и к обычным зимним поездкам за город.

Стандартную аптечку не мешает дополнить средствами для остановки сильного кровотечения – турникетом и гемостатическими бинтами. В критической ситуации эти простые средства помогут продержаться до приезда помощи.

Также не стоит полностью полагаться на технологии. Наличные, спрятанные в потайном отделении, выручат при отключении терминалов, а бумажная карта никогда не разрядится и не зависнет, в отличие смартфона. Дополнительный заряд автономности обеспечит мощный пауэрбанк или простой кнопочный телефон, который неделями держит заряд и устойчив к морозу.

И главный совет – соберите «тревожный» мини-рюкзак на случай, если автомобиль придется покинуть. Небольшой запас воды, еды, фонарик и аптечка первой помощи позволят вам пешком дойти до ближайшей помощи.