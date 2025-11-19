Какой заряд электромобиля следует держать зимой

Популярное мнение о том, что в холодную погоду аккумуляторы электромобилей двукратно теряют заряд, не соответствует современным технологиям. Снижение запаса хода на 10-30% при минусовых температурах происходит из-за того, что в литий-ионных аккумуляторах замедляются электрохимические процессы. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал основатель компании «ЭМ Рус» Илья Рашкин.

© Газета.Ru

«Чем холоднее, тем медленнее ионы двигаются, и тем меньше энергии батарея отдает в моменте. Добавьте бытовые привычки водителя, который пересел на электро не так давно — включенный обогрев, фары, стеклоподъемники, как результат — снижение запаса хода примерно на 10-30%. В сильные морозы — до 40%. Но важно понимать: энергия никуда не исчезает, просто часть ее «застревает» в системе до прогрева аккумулятора», — объяснил эксперт.

По его словам, потеря заряда в холодный период — реакция на климат, которая заранее заложена конструкторами и не является проблемой, поскольку уже есть апробированные решения. В качестве примера Рашкин привел то, что при разработке электромобилей важно его одинаковое поведение и в жаркую, и в морозную погоду. Для этого в конструкцию закладывается система термостабилизации, поддерживающая оптимальную температуру ячеек и позволяющая сохранять запаса хода при любых температурах. Она работает как климат-контроль для аккумулятора, не позволяя ему остыть на стоянке и перегреться во время зарядки, благодаря чему машина сохраняет стабильную динамику, а ресурс батареи не снижается.

Специалист порекомендовал водителям прогревать батарею и салон электромобиля во время зарядки. По его словам, зимой также важно заранее включать климат-контроль, пока машина еще подключена к сети. Благодаря этому энергия на обогрев будет браться не из аккумулятора, а из розетки, объяснил Рашкин.

Он добавил, что также важно держать заряд электромобиля не ниже 20-30%, поскольку на холоде батарее нужна «энергия на разогрев». Если же уровень заряда слишком низкий, машина может ограничить мощность. Не менее важно парковать транспортное средство в тепле и следить за давлением в шинах, которое падает на морозе. Помимо этого, эксперт посоветовал использовать режим рекуперации и «экорежим» езды, чтобы уменьшить пиковые потери и стабилизировать работу батареи.

