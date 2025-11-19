Как долго можно ездить на авто с иностранными номерами

Российское законодательство четко определяет сроки, в течение которых автомобили, временно ввезенные в РФ, должны пройти государственную регистрацию.

Однако при наличии иностранного номера водители не застрахованы от штрафов и даже лишения прав.

Согласно закону, транспортное средство допускается к участию в дорожном движении только при условии его госрегистрации. Владелец обязан поставить машину на учет в течение 10 дней с момента ее выпуска в обращение, ввоза на территорию страны на срок более года или приобретения прав владельца на ранее не зарегистрированное транспортное средство. Только после этого присваивается государственный регистрационный номер и выдаются соответствующие знаки.

Если вы являетесь гражданином России и используете автомобиль с иностранными номерами, вам следует поторопиться с его регистрацией. Даже если штрафы с камер не доходят до адресата, сотрудники Госавтоинспекции имеют возможность привлечь автолюбителя к ответственности. Они могут использовать данные Федеральной таможенной службы для установления личности нарушителя.

В случае неуплаты сотрудники ГИБДД имеют право наложить штраф на месте и даже задержать авто до полного погашения всех долгов.

Кроме того, за пропуск установленных сроков регистрации автомобиля предусмотрена административная ответственность. Штрафы для физлиц – до 2 тысяч рублей, для должностных – до 3,5 тысячи, а для юрлиц – до 10 тысяч, передает

