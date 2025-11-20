В каких случаях нельзя конфисковывать машину у злостных нарушителей

Как выяснилось, не всегда у злостного нарушителя правил можно конфисковать автомобиль. В том числе и у водителя, который второй раз подряд попался в нетрезвом виде за рулем. Верховный суд, изучив такую ситуацию и сохранив все остальные наказания, в том числе 450 часов обязательных работ и лишение прав на 2 года и 9 месяцев, отменил именно конфискацию. А все дело было в том, кому принадлежит автомобиль. Оказывается, даже в судах различных инстанций этот вопрос вызывает споры.

© Российская Газета

Некий водитель Оборин в Краснокамске Пермского края попался за рулем с признаками опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. Однако было установлено, что ранее он уже привлекался за управление в нетрезвом виде и был наказан лишением права управления. А за повторное такое же нарушение ему вменена уже уголовная статья, которая предусматривает в том числе конфискацию авто. Почти все суды с этим согласились. Хотя адвокат обвиняемого решение оспаривала. Она доказывала, что автомобиль не принадлежит Оборину. Он принадлежит только его жене. Но суд первой инстанции счел, что раз машина была приобретена в браке, то это совместно нажитое имущество. А поэтому должна быть конфискована.

Но суд апелляционной инстанции занял довольно неожиданную позицию. Он оставил в силе решения нижестоящего суда в полном объеме, убрав оттуда только конфискацию. И мотивировал это тем, что конфисковать авто можно только у собственника. А признать автомобиль совместным имуществом невозможно, поскольку он был приобретен на деньги матери жены осужденного. Мать подарила их его жене именно для приобретения машины. Об этом свидетельствуют и показания его жены, и ее матери, и даже продавца машины, которому деньги были перечислены именно со счета матери.

Однако кассационный суд, с подачи прокурора, с таким решением не согласился. Направил дело на новую апелляцию, в которой суд уже посчитал, что приобретение женой осужденного машины на подаренные деньги не может быть препятствием для ее конфискации.

Но с этим не согласился уже Верховный суд. Он напомнил, что, согласно Семейному кодексу, имущество, даже приобретенное во время брака, но на личные средства одного из супругов, полученные до брака, не может считаться совместной собственностью и принадлежит полностью тому, кто за него платил.

В данной истории деньги подарила теща после продажи своей машины, которая была куплена еще до брака дочери. Таким образом, спорный автомобиль был приобретен на средства, полученные до брака и адресованные непосредственно дочери. А поэтому именно она считается полноправным собственником авто.

Верховный суд также напомнил, что для конфискации машины по этой статье необходимо наличие совокупности двух обстоятельств: принадлежности транспорта обвиняемому на праве собственности, в том числе совместной собственности супругов, и использование им его при совершении инкриминируемого преступления. При этом если машина находится лишь во владении и пользовании совершившего преступление лица, а собственником является иное лицо, то она конфискована быть не может.

Поэтому ВС постановил оставить в силе только то решение, по которому автомобиль не конфискуется и арест с него снимается.

Следует заметить, что после того, как за повторное нетрезвое вождение автомобили начали конфисковывать, их владельцы стали проявлять чудеса изобретательности. На какие только хитрости они не шли, чтобы сохранить свои машины! Оформляли договоры купли-продажи задним числом, срочно перепродавали...

Но в любом случае кара их настигала. Суды доказывали, что договоры фиктивные, а владелец машины не менялся. Либо проводилась оценка проданного имущества, и расплачиваться преступникам приходилось уже деньгами.

Встречались и нестандартные приемы. Так, некая жительница Курганской области продала арестованный автомобиль на металлолом. Она дважды попадалась, управляя автомобилем в нетрезвом виде. Суд признал ее виновной и постановил конфисковать машину. Сотрудник службы судебных приставов регулярно проверял сохранность автомобиля. Но когда настал срок передачи машины в Росимущество, на месте транспортного средства не оказалось. Выяснилось, что владелица продала свою машину пункту приема металлолома и ее быстро уничтожили.

Но в результате было возбуждено уголовное дело по статье 312 УК РФ - о незаконных действиях в отношении арестованного имущества. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа 110 тысяч рублей. Таким образом, вместо исполнения первого судебного решения гражданка приобрела вторую судимость. Да и по деньгам сильно проиграла. И, кстати, с нее еще могут востребовать в доход государства стоимость машины.