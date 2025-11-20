Что делать при глубоком разряде аккумулятора зимой?

«За рулем» дал рекомендации по запуску двигателя с разрядившейся АКБ

Пришла зима, а значит у многих автомобилистов начнутся проблемы с запуском автомобиля в мороз.

Зачастую, виновником такой ситуации является разряженная аккумуляторная батарея. Ведь «холодная» АКБ очень плохо принимает заряд от генератора, и после каждого пуска долго физически не может восстановиться до прежнего уровня.

Проблема усугубляется из-за особенностей городской эксплуатации, ведь при коротких зимних поездках АКБ полностью не восстанавливается, просаживаясь при каждом новом пуске мотора всё сильнее. В итоге даже новенькие батареи порой «умирают» буквально за две-три недели, особенно в серьезные холода.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, попробуйте завести машину от другого авто («прикурить») или используйте «пускач». Если это не помогает, снимите АКБ, отнесите домой, дайте ему согреться в течение шести часов и зарядите с помощью стационарного устройства. Если это не помогло, возможно, батарея «промерзла» и ее банки повреждены, так бывает, есть аккумулятор с низким зарядом простоит на морозе несколько дней.