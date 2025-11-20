В Тольятти замечен редкий универсал Lada Largus VIP

На парковке у одного из тольяттинских дилеров был замечен Lada Largus VIP. Эта версия универсала была создана в 2014 году и задумывалась как комфортная альтернатива премиальным автомобилям для руководства АвтоВАЗа. Но массовой модификация так и не стала - всего было выпущено 32 экземпляра.

© Российская Газета

Автомобиль получил ряд доработок, которые серьезно отличают его от серийных машин. Внешне VIP-версия "Ларгуса" отличается черными крышей и 15-дюймовыми дисками.

Главные изменения находятся в салоне: стандартный трехместный диван заменили двумя раздельными креслами, смещенными назад на 20 см. Они оснащены подлокотниками и подогревом. В отделке использованы кожа и алькантара, на центральной консоли - декоративная деревянная вставка. Также модель получила дополнительную шумоизоляцию.

Largus VIP оснащался 102-сильным бензиновым двигателем Renault в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также проектом предусматривалась установка 122-сильного мотора 1,8 литра и 2-литрового агрегата от Renault Duster на 135 л.с.