Россиян предупредили об опасности покупки дешевых авто из Киргизии

На популярных интернет-сайтах объявлений наблюдается всплеск предложений с аномально низкими ценами, экономия может достигать миллиона рублей. Однако, эксперты в области автомобильного права предостерегают, что заманчивая стоимость таит в себе значительные опасности.

Согласно информации Autonews.ru, эта схема наиболее распространена в Южном федеральном округе и северокавказских республиках. Автомобили, зачастую практически новые, зарегистрированы на граждан Киргизии, а реализация происходит через родственников по генеральной доверенности с правом дальнейшей перерегистрации. Продавцы объясняют низкую цену выгодными таможенными ставками в Киргизии.

Покупателю гарантируют возможность беспрепятственного использования автомобиля с киргизскими номерами на территории России в течение года. По истечении этого срока требуется кратковременный выезд за границу и оформление новой доверенности от владельца.

Юристы акцентируют внимание на том, что в данном случае приобретатель не получает права собственности на автомобиль, а лишь управляет им на основании доверенности. Фактическим владельцем остаётся гражданин Киргизии, обладающий всеми правами на транспортное средство. Кроме того, массовый ввоз автомобилей по льготным киргизским тарифам является нарушением таможенного законодательства, поскольку автомобили не предназначены для постоянной эксплуатации за пределами Киргизии.

В случае широкого распространения данной схемы, государство может ужесточить контроль. Возможны случаи конфискации транспортных средств и привлечения водителей к ответственности.