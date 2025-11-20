Чем рискуют россияне при покупке авто по «дагестанской» схеме

Набирающая популярность в России «дагестанская» схема покупки автомобилей из Киргизии сулит покупателям значительную выгоду, однако юристы предупреждают о серьезных рисках. Граждане могут не только лишиться денег и машины, но и столкнуться с многомиллионными требованиями от государственных органов.

© РИА "ФедералПресс"

«Здесь слово «покупка» юридически неприменимо. Формально происходит не смена собственника транспортного средства, а лишь управление автомобилем на основании доверенности», – пояснил autonews.ru автоюрист Лев Воропаев.

Он подчеркнул, что при такой сделке право собственности не переходит к новому владельцу, который лишь покупает право пользования за полную стоимость автомобиля, ошибочно полагая, что экономит огромные деньги.

Суть схемы, наиболее распространенной в регионах ЮФО и Северного Кавказа, заключается в продаже машин под видом «выгодной сделки». Автомобили, часто новые и внешне безупречные, остаются оформленными на граждан Киргизии и передаются покупателям по генеральной доверенности. Низкая цена объясняется продавцами особенностями киргизского налогообложения.

Эксперты указывают на высокую вероятность изъятия таких автомобилей. Воропаев провел параллель с ранее массово ввозимыми машинами из Армении и Казахстана, которые впоследствии оказались под ударом контролирующих органов. Если выяснится, что таможенные пошлины были уплачены не по ставкам ЕАЭС, транспортное средство признается условно выпущенным товаром и подлежит изъятию. Владельцам также грозит доначисление таможенных платежей и утилизационного сбора.

Риски финансовых потерь крайне велики. По словам директора Ассоциации параллельного импорта Анатолия Семенова, в его практике есть случай, когда за временный ввоз автомобиля гражданину было доначислено более 20 миллионов рублей. Аналогичная ситуация массово происходит сейчас с автомобилями из Армении, где требуемые к доплате суммы за утильсбор зачастую в разы превышают стоимость самого транспортного средства.

Напомним, ранее стало известно, как изменятся акцизы на бензин и мощные автомобили в ближайшие годы.