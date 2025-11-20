Опубликован отчет с испытаний полноприводного GAC GS4

Пытаясь стать для россиян «новой Тойотой», компания GAC идет в верном направлении. Среднеразмерных полноприводных кроссоверов нам не хватает!

GS4 AWD позаимствовал силовой агрегат и трансмиссию с муфтой BorgWarner у старшей модели GS8. Если переднеприводная версия имеет полуторалитровый турбомотор на 170 сил и робот, то у AWD – уже два литра, 231 сила и восьмиступенчатый автомат.

В теории – пушка-гонка. Полноприводная машина тяжелее моноприводной на 170 кг, зато такой GS4 легче, чем GS8, аж на 360 кг!

Реальность не столь радужна: если с передним приводом на наших замерах «четверка» разгонялась до 100 км/ч за девять секунд ровно, то с полным выйти из восьми секунд получается только при жестком старте «с двух ног». Сам производитель динамические параметры не публикует. Странно это.

Другое дело – покладистость автомата Aisin, который переключается мягче робота на версии 1.5Т.

Муфта, известная как Haldex шестого поколения, срабатывает без промедления, а противобуксовочная электроника четко отрабатывает диагональное вывешивание. К четырем стандартным ездовым режимам добавлены три внедорожных (Снег, Песок и Грязь), но даже в Комфорте GS4 AWD уверенно тянет на пересеченке.

Дорожный просвет не изменился – мы намерили 180 мм под металлической защитой. Днище совсем не плоское: заметно свисающий выхлопной тракт будет «якорить» в глубоком снегу или в грязи.

Ради размещения карданного вала пришлось отказаться от плоского пола в ногах задних пассажиров. Теперь средний из них должен ставить ноги на тоннель высотой сантиметров восемь. Впрочем, в остальном места более чем достаточно.

Если у переднеприводного GS4 комплектация одна, то у AWD их две, и даже базовая богаче на подогрев руля и заднего дивана, а также вентиляцию тесноватых передних кресел.

В «топе» добавляется ряд мелочей, сплошная панорамная крыша и электропривод двери багажника. Последний, правда, не спасает от низкого открытого положения двери: шишки и синяки на голове высокорослым по-прежнему обеспечены.

Моноприводный GS4 стоит 3 млн рублей, полный же привод со всеми «плюшками» и мотором 2.0Т на полмиллиона дороже.

«Максималка» обойдется в 3,65 млн – но за достаточно бодрый кроссовер с тойотовским «лицом» и своими особинками это видится вменяемым предложением – с учетом нынешних цен на всё.