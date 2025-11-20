В Саранске появится семейное такси: комфорт по фиксированной цене

Руководство «Горэлектротранса» в лице Рушана Умярова рассказал подробнее о новом проекте. Машины планируют делать доступными для всех, кто хочет быстро и удобно добраться до нужного места. Особое внимание уделяют семьям, особенно многодетным, — для них создали просторные модели. В этом году закупят 31 автомобиль: 22 «Москвича 3», 8 «Москвичей 6» и один семиместный «Москвич 8». В будущем планируют расширить автопарк до 40 машин, если спрос будет расти.

Машины будут передавать в лизинг, а за их техническое состояние будут отвечать специалисты «Горэлектротранса», сообщают «Известия Мордовии». Перед каждым рейсом водители будут проходить техосмотр, а сами автомобили будут обслуживаться в специальных сервисных центрах. Также каждый день у водителей будет обязательный медосмотр — это нужно для обеспечения максимально безопасных перевозок.

Заказать такси будущего можно будет двумя способами: через специальное мобильное приложение, которое сейчас разрабатывается, или по телефону через диспетчерскую службу. Тарифы обещают сделать стабильными и доступными, вне зависимости от погоды или времени суток — в отличие от привычных такси, где цены могут меняться в зависимости от ситуации. Их утвердит администрация: тарифы будут делиться на будничный, воскресный и праздничный, а в случае повышения цен на ГСМ или запчасти их скорректируют.

Работать такси будет не только в черте города, но и в ближайших районах, а также по республике — для этого предусмотрен отдельный тариф. В кадровом вопросе тоже есть хорошие новости: недавно начались отборы водителей, и желающих работать в новом проекте много. Руководство уверено, что новый вид городского транспорта сделает передвижение по Саранску более комфортным, безопасным и приятным.