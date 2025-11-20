Украшение автомобиля к Новому году не запрещено законом, однако размещение гирлянд на кузове и в салоне может повлечь штрафы, если нарушены требования безопасности, а в некоторых случаях можно даже лишиться прав. Об этом сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT.

По его словам, основное правило - не ухудшать обзор водителя и не закрывать лобовое стекло, боковые окна или зеркала заднего вида. За такие нарушения предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Украшения также не должны мешать работе штатных систем, включая дворники.

Аналогичная санкция применяется, если гирлянда закрывает фары, указатели поворота или стоп-сигналы либо создает иллюзию их работы (ст. 12.20 КоАП РФ).

Использование красных огней спереди или белых - сзади может рассматриваться как нарушение, предусматривающее лишение прав на срок от шести месяцев до одного года (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ).

Особо подчеркивается запрет на имитацию спецсигналов оперативных служб: за это предусмотрено лишение прав на срок до двух лет.

Кроме того, если гирлянда затрудняет идентификацию номерного знака, штраф составит 5 тысяч рублей либо лишение прав до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).

Поздняков отметил, что украсить автомобиль к празднику возможно, однако делать это необходимо с учетом требований безопасности и законодательства.