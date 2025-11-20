Россиянам дали советы по уходу за авто зимой

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, на что стоит обратить внимание, если машина в зимний период будет простаивать.

© freepik

«Желательно заменить омывающую жидкость на незамерзайку, потому что неизвестно, когда машина понадобится, и будет неприятно, если (в случае необходимости отъезда. — RT) не будет работать омыватель», — отметил собеседник RT.

Особое внимание стоит уделить аккумулятору автомобиля, добавил он.

«Нужно помнить, что, во-первых, аккумулятор имеет свойства к саморазрядке, а во-вторых, всё равно остаются какие-то потребители (питания. — RT). Например, охранная система батарею подсаживает. Тут уже в зависимости от того, какая машина и какие задачи. Некоторые отключают батарею вообще, но это если машина «консервируется» на долгий период», — объяснил Кадаков.

Автоэксперт также посоветовал периодически «давать машине поработать».

«Это самый лучший вариант — пойти раз в месяц запустить двигатель, дать машине поработать, чтобы аккумулятор подзарядился», — заключил специалист.

