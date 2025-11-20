Что будет, если перекачать автомобильные шины

Эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков рассказал в интервью журналу «За рулем», что будет, если в шинах высокое давление.

© Евгений Одиноков/РИА «Новости»

«При избыточном давлении в шинах уменьшается сопротивление качению, в результате чего улучшается накат автомобиля и совершенно незначительно снижается расход топлива, однако перекачанные колеса негативно влияют на эксплуатационные характеристики», — сказал эксперт.

По его словам, появляется дискомфорт при движении при проезде неровностей, снижается уровень сцепления с дорогой и ухудшается управляемость, увеличивается нагрузка на ходовую часть автомобиля, возрастает нагрузка на каркас шины, а также быстро изнашивается центральная часть протектора.

До этого эксперты объяснили, для кого больше подходит шипованная резина, а для кого — «липучка».

Шипы, по их словам, идеальны для тех, кто часто ездит за городом или живет в регионах с суровыми зимами. У таких шин есть ряд плюсов, к примеру лучшее сцепление на льду и по укатанном снегу. Однако шипованные колеса достаточно шумные на асфальте.

Что касается фрикционных шин или «липучки», они являются идеальным вариантом для жителей городов, поскольку хорошо ведут себя на мокром асфальте и рыхлом снегу. Однако заметно проигрывают шипам на гололеде.

Ранее россиянам рассказали, кому следует обувать зимние шины раньше срока.