Как правильно прогревать машину зимой

Подготовка автомобиля к зимнему сезону приобретает особую значимость, так как от этого зависят безопасность водителя и пассажиров. Автоэксперт Виктор Мартыненко развенчал распространенный миф о длительном прогревании двигателя перед поездкой.

Прогрев в движении гораздо эффективнее и полезнее для двигателя, чем длительное ожидание на холостых оборотах, уточнил специалист.

— В современном автомобиле вы можете ехать буквально через пару минут, как запустили мотор. Потому что все достигает нужных значений. Лучше всего прогревается автомобиль тогда, когда начинает ехать на малой скорости, — объяснил он.

Эксперт также обратил внимание на опасность первого снега, создающего тонкую пленку льда на дорогах. Чтобы проверить сцепление колес с покрытием, водитель может аккуратно затормозить на прямой линии при низкой скорости, наблюдая за поведением педали тормоза.

Главное правило поведения на заснеженной трассе, обратил внимание Мартыненко, — снижение скорости, увеличение дистанции и повышенная внимательность. Своевременно смененная резина и адаптированный стиль вождения позволят избежать аварийных ситуаций, сообщает «Радио 1».

Автоэксперт также рассказал как выбрать шины и подготовить машину к зиме.