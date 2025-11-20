Автоюрист оценил идею компенсировать ошибочные штрафы бесплатной парковкой

Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с Рамбером оценил идею российских парламентариев предоставлять бесплатную парковку сроком на один месяц гражданам, которым ошибочно был назначен штраф за нарушение ПДД.

С соответствующей инициативой ранее выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». Они отметили, что в последнее время участились случаи назначения штрафов без нарушения ПДД, из-за чего гражданам приходится отменять постановления в судебном порядке. По словам парламентариев, гражданам не компенсируют прямые судебные издержки, а также время, усилия и моральный ущерб.

Эксперт согласился с необходимостью введения возмещения для водителей за ошибочно назначенные им штрафы, при этом выразив мнение, что компенсация в виде бесплатной парковки не будет интересна большей части российских автомобилистов, так они крайне редко ей пользуются. По словам Славнова, белее востребованным стало бы внедрения механизма, при котором компенсация представляла бы собой существенную скидку на полис ОСАГО.

Кому-то бесплатная парковка действительно нужна, но основной массе автомобилистов – нет. Поэтому раз уж речь зашла о предоставлении каких-то бонусов от государства за ошибочные штрафы, то, на мой взгляд, здесь стоило бы предоставлять скидку на полис ОСАГО на следующий год. Ведь он, в отличие от бесплатной парковки, нужен всем автовладельцам. При этом данные полисы со скидкой, допустим, в 10% смогут выдавать государственные страховые компании. Кроме того, они могли бы увеличивать размер скидки за вождение без нарушений в течение года. В результате введения подобных мер государственные страховщики начнут притягивать новых клиентов, а страхователи будут получать бонусы, в том числе за езду без штрафов. То есть тут будут одни плюсы как для государства, так и для автовладельцев. Дмитрий Славнов Автомобильный эксперт, автоюрист

В России к 2029 году должны появиться новые Правила дорожного движения. Об этом ранее заявил ТАСС ассистент кафедры административного права и процесса имени Л.Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.