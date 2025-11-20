Электромобилей в Москве за пять лет может стать в 20 раз больше

Электромобили, которые еще десяток лет назад воспринимались в Москве как диковинка, стали обычным делом - их можно даже арендовать в каршеринге, ими активно пользуются городские службы, а уж по числу электробусов российская столица и вовсе N 1 в Европе. Но и рядовые автомобилисты не отстают - у них уже 17 тысяч машин на электротяге, и эта цифра постоянно растет. По расчетам городских властей, в ближайшие пять лет их станет 320 тысяч. Реально ли это?

На зарядку становись

Цифра 320 тысяч взята не с потолка - она фигурирует в транспортной стратегии Москвы, утвержденной мэром Сергеем Собяниным. Если показатель будет достигнут, то доля электромобилей в общем автопарке составит 7%. Город намерен этому способствовать - к 2030 году в столице обещают установить до 35 тысяч электрозарядных станций (ЭЗС).

Собственно, вопрос зарядной инфраструктуры - главный в популяризации электромобилей. Их потенциальных покупателей в первую очередь отпугивает не цена или возможные сложности с обслуживанием, а риск остановиться с разряженным аккумулятором посреди улицы, где нет зарядной станции.

Впрочем, такой риск уже сейчас минимален - в городе работают 7 тысяч зарядок, и их становится все больше. "В ближайшие годы планируем значительно расширить сеть, чтобы подготовить столицу к растущему парку электротранспорта и улучшить экологию. Рассчитываем на активность частных инвесторов", - говорит Собянин.

С этой целью власти приняли решение поддержать компании, которые возьмутся за установку зарядных станций. Им компенсируют до половины затрат на технологическое присоединение к электросетям - в пределах 2 млн рублей на одну станцию. Владельцев зарядок при этом обяжут интегрироваться в городские сервисы, включая информсистему "Энергия Москвы" и мобильное приложение "Метро Москвы". Это нужно, чтобы водители могли видеть все зарядные станции в одном приложении, не разбираясь в нюансах работы каждого оператора отдельно.

Что касается цен, то, например, на зарядках проекта "Энергия Москвы" сейчас берут 20 руб./кВт*ч на станциях постоянного тока (от 50 кВт) и 15 руб./кВт*ч на станциях переменного тока (22-24 кВт). В первом случае речь идет о быстрых зарядках, где можно восполнить заряд за полчаса, а во втором о медленных, где можно простоять и несколько часов.

У выпускаемого в столице электромобиля "Москвич 3е" емкость батареи составляет 65,7кВт*ч, значит, для полного заряда на быстрой станции придется выложить около 1300 рублей. Для сравнения - полный бак на бензиновом "Москвиче" выйдет примерно в 3300 рублей. Правда, запас хода на бензине будет примерно 500-600 км, а у "электрички" - 400.

Парковка - бесплатно

Как видно, экономия на топливе у электромобиля получается заметная, а уж если заправляться на медленных зарядках или вообще дома, так тем более. Поэтому даже застройщики все чаще предусматривают установку ЭЗС в подземных паркингах жилых домов, а там, где их нет, жильцы сами пытаются смастерить зарядку для своего электромобиля.

Это даже приводит к конфликтам среди соседей. Недавно в таком случае пришлось разбираться Мосжилинспекции - туда обратились жители дома 83 на Проспекте Мира. У них на подземной стоянке установили зарядку, которая сразу начала пользоваться спросом, но люди заподозрили, что платит за это весь дом. В итоге оказалось, что свой электросчетчик у зарядки есть, но вот установили ее без проведения общедомового собрания, чего делать нельзя. В итоге станцию демонтировали. Однако хватает и примеров, где зарядки ставят по всем правилам.

Впрочем, низкая цена электроэнергии по сравнению с бензином - далеко не единственная причина интереса москвичей к электромобилям. Дело в том, что владельцы такого транспорта освобождены от уплаты транспортного налога и имеют возможность пользоваться бесплатно городскими парковками. Кроме того, с электромобилей не берут плату при поездках по платным дорогам. В итоге получается очень внушительная экономия.

Кроме того, владельцы электромобилей могут экономить и на их обслуживании - им по крайней мере не приходится регулярно менять масло и масляный фильтр, поскольку их банально нет. Ну и, наконец, дело в ощущениях - электромобили практически бесшумны и не имеют вибрации. За счет электромотора они могут очень быстро разгоняться, но делают это опять же бесшумно. В общем, если вы привыкли к классическому двигателю на сгораемом топливе, то первое время в электромобиле будет очень непривычно. Некоторые водители именно по этой причине делают выбор в пользу электромобиля - им больше нравится поведение такой машины.

Ну а город заинтересован в электромобилях хотя бы из экологических соображений. Машины с двигателями внутреннего сгорания в наши дни - главный источник загрязнения воздуха в Москве, на них приходится больше 90% вредных выбросов. Никакие ТЭЦ или предприятия с ними не сравнятся. А вот электромобили сами по себе никаких выбросов не производят.