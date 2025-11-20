Autonews назвал дешевые кроссоверы из Индии: им не грозит повышенный утильсбор

На индийском рынке доступно множество автомобилей мировых брендов с двигателями мощностью до 160 л.с. Эти модели могут привлечь внимание российских покупателей в свете изменений в порядке расчета утилизационного сбора, вступающих в силу с 1 декабря. Autonews.ru подготовил подборку наиболее интересных «индийских» автомобилей.

Среди них россиянам могут быть интересны Suzuki Victoris, Hyundai Venue, Kia Syros, Nissan Magnite, Skoda Kushaq, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Volkswagen Taigun, MG Hector и Renault Kiger.

Утилизационный сбор — это единоразовый платеж, взимаемый с производителей, импортеров или покупателей автомобилей за их последующую утилизацию по завершении срока эксплуатации. С 1 декабря льгота на этот сбор для физических лиц при ввозе машин из-за границы будет действовать только для автомобилей с мощностью до 160 л.с. Для моделей с двигателями мощнее этого порога будет применяться коммерческий сбор, размер которого существенно выше.