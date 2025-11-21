Так все-таки «шиповки» или «липучки»: что выбрать

Эксперты: выбор между шипованными шинами и «липучками» зависит от эксплуатации

Надвигающийся зимний сезон с его погодными «сюрпризами» возобновил споры о том, какие шины все же предпочтительнее для зимы? Шипованные или «липучки» – какие у них преимущества и недостатки и кому лучше подойдут одни, а кому – другие?

Мы выслушали мнение экспертов по этому вопросу и спешим поделиться с вами.

Андрей Молодовский, шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью сети «Колеса Даром»:

– Разница между «шиповками» и «липучками», а также другими типами зимних шин, объясняется важными климатическими и дорожными факторами эксплуатации. От них и зависит, почему одним водителям необходимы шипованные шины, а другим лучше подойдут фрикционные («липучки» скандинавского типа). Впрочем, при определенных погодных условиях зимой даже «липучки» европейского типа могут быть оптимальны. А где-то при теплом и кратковременном зимнем периоде может хватить и всесезонной резины. «Шиповки» на голом льду более эффективны, чем любые «липучки». Это отражается и на тормозном пути, и на разгонных свойствах, и на управляемости на обледенелых дорогах. Из этого и исходите. Другое дело, если дороги в вашем регионе зимой редко покрываются льдом – в снегу не имеет значения, есть шипы на шине или нет, главное, чтобы она действительно была зимняя (с резиновой смесью, устойчивой к низким температурам). На снежных дорогах даже зимние фрикционные шины европейского типа обеспечивают достаточный уровень безопасности. В Европе их еще называют «альпийскими», т.е. для дорог на горнолыжных курортах. «Евро-липучки» тоже устойчивы к достаточно низким температурам, но на скользких зимних покрытиях такого сцепления, как у скандинавских «липучек» и тем более у «шиповок», они не смогут обеспечить.

Андрей Грозовский, специалист отдела закупок шин компании «Авторусь», отмечает, что ни в коем случает нельзя утверждать, что один тип шин однозначно лучше другого.

Шипы эффективны на льду и укатанном снегу благодаря механическому зацепу, но на очищенном асфальте они создают больше шума, ухудшают курсовую устойчивость и увеличивают тормозной путь по сравнению с нешипованной резиной.

Современные фрикционные шины («липучки») – это результат передовых технологий в материаловедении. Их мягкая резиновая смесь и усовершенствованный ламельный рисунок обеспечивают отличное сцепление на мокром асфальте и в снежной каше, а также высокий акустический комфорт. Их слабое место проявляется при трогании на обледеневшем подъеме, где шипы вне конкуренции, подытожил эксперт.

***

Шипованные шины выбирайте, когда:

- зима сопровождается морозами и обильными осадками; ездить приходится по любым дорогам как в городе, так и за его пределами (снежные, обледенелые трассы, очищенный асфальт, мокрые дороги).

Минус: немного уступают «липучкам» по управляемости на чистом асфальте; менее комфортны и экономичны, чем «липучки».

«Липучки» скандинавского (нордического) типа выбирайте при:

- морозной зиме с любыми осадками; ездите чаще в городском режиме; дороги и трассы чистые, мокрые или снежные, а на обледенелых дорогах строго соблюдаете скоростной режим. Если любите больший комфорт как по шумности, так и по мягкости хода.

Минус: уступают «шиповкам» в торможении и управляемости на льду; возможны трудности на парковках при обледенелых колеях во дворах.

«Липучки» европейского типа можно рассмотреть:

- в регионах с теплой зимой (от плюсовых температур до минус 15°C) и редкими осадками, в основном, в виде дождя и реже – снега; при городской эксплуатации по сухому или мокрому асфальту, когда дороги постоянно чистят и обрабатывают противогололедными материалами; если не выезжаете на загородные трассы с обледенелым покрытием, а во дворах и на парковках нет ледяной колеи.

Минус в русскую зиму: они не для льда, сильных морозов и суровых условий. У «евро-липучек» более жесткая внутренняя армирующая структура для минимизации сопротивления качению, а морозостойкость резиновой смеси уступает «шиповкам» и скандинавским «липучкам».