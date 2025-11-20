Автоэксперт Лигачёв: ИИ поможет исключить коррупцию при сдаче на права

Автоэксперт Константин Лигачёв рассказал, что использование искусственного интеллекта при сдаче на права поможет исключить фактор коррупции.

«Чтобы покупки прав не было. То есть получается, что «я пришёл, денег заплатил, меня посадили, я сдал и не парюсь на эту тематику» будет исключено», — заявил специалист в беседе с 360.ru.

По словам Лигачёва, ИИ исключит возможную предвзятость инспектора и будет автоматически считывать все нарушения.

