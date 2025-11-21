Какие автомобили с салона в Гуанчжоу доедут до России

Сегодня в китайском Гуанчжоу стартует 23-й международный автосалон. Это мероприятие, одно из самых значительных в автомобильной промышленности Китая, традиционно служит барометром для отраслевых тенденций и демонстрирует стремительный рост значения новых энергетических технологий. На мировой арене в последнее время такие выставки довольно редкое явление, а конкретно эта напрямую затрагивает российских автомобилистов.

© Российская Газета

Некоторые из представленных моделей - а планируется 93 премьеры - попадут и на российский рынок, который сегодня гораздо более китайский, чем сам китайский. Что говорить, если даже на юбилейной 25-й премии "Автомобиль года в России" лучшим брендом признана Tenet. Марка - российская, но выпускает автомобили китайская компания Chery.

Всего на площадке выставочного комплекса China Import & Export Fair Pazhou Complex в Гуанчжоу представят 1085 машин. В выставке примут участие ведущие мировые автопроизводители: BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Ford, GM, Toyota, Honda, Nissan, Kia. В пуле китайских брендов заявлены Nio, Xpeng, Li Auto, Xiaomi EV, а также технологические гиганты, такие как CATL и Huawei.

Полный список новинок автошоу пока неизвестен. Но планируют показать кроссоверы iCaur V27, Voyah Taishan, недавно вышедший на рынок Китая Chery Tiggo 8 пятого поколения и обновленный Tank 400. Все эти модели в будущем должны появиться в России, считает обозреватель портала "Китайские автомобили" Денис Бобылев.

Автосалон в Гуанчжоу - одна из крупнейших выставок Китая, а по своим масштабам уступает только Пекину и Шанхаю. Для российского рынка и автопрома событие представляет особый интерес в контексте поиска новых партнеров и технологических решений.

Коммерческий директор ГК "Интерлизинг" Андрей Осипов уверен, что за китайскими автосалонами стоит следить обязательно. "Их преимущество в том, что они презентуют большое количество реальных новинок и отражают технологический прогресс. Китайские бренды экспериментируют с дизайном, цифровыми сервисами и интегрируют искусственный интеллект, предлагая при этом конкурентное соотношение цены и возможностей", - говорит эксперт.

Китайский автопром активно растет, в отличие от того же европейского, который уже никак не может быть законодателем моды на авторынке. Впрочем, ряд китайских компаний уже приобрел некоторых известных автопроизводителей в Европе. К тому же сами китайцы преподносят свою продукцию так, как это не делалось ни на одной европейской выставке.

Главный редактор портала "АвтоВзгляд" Александр Ростарчук уверен, что европейские автовыставки стагнируют, а китайские - расцветают. "Яркий пример - печальная судьба Женевского международного автосалона.

Некогда главное светское мероприятие мирового автопрома фактически прекратило свое существование. И пока большие мотор-шоу в Европе - в Париже, Франкфурте, Брюсселе - буквально вымирают, на другом конце света они переживают золотую лихорадку. Автомобильное будущее теперь дебютирует не в Швейцарии, а в Пекине, Шанхае, Чэнду, Шэньчжэне, Гуанчжоу. И разница между ними заметна даже чисто визуально", - отмечает эксперт.

Переступив порог выставочного центра, вы попадаете в эпицентр технологического цунами. Здесь пахнет не кожей, а током, пластиком от 3D-принтеров и энергией гигантского стартап-хаба, где каждый второй стенд - заявка на то, чтобы перевернуть автоиндустрию. Хотя дойдут ли автомобили в таком виде до автовладельцев?

По мнению Андрея Осипова, нужно понимать, что не все представленные на автомобильном шоу модели выходят за пределы внутреннего рынка и, соответственно, не все тренды напрямую дойдут до России. В то же время именно там формируется образ ближайшего будущего мировой автомобильной отрасли, и это делает китайские премьеры особенно ценным ориентиром для российских специалистов и покупателей.

Пока европейские автовыставки стагнируют, китайские - расцветают, показывая нам, на чем мы, да и те же европейцы, будем ездить завтра

Но пока это шоу только разворачивается: выставка открывается как раз 21 ноября. И о конкретных моделях, которые пойдут в Россию, говорить еще рано.

Но давайте хотя бы оценим российский автомобильный рынок. Согласно данным Российской ассоциации автодилеров (РОАД), который озвучил ее глава Алексей Подщеколдин, на нем сейчас присутствует 65 марок из Поднебесной против девяти российских. Такой рост их присутствия начался совсем недавно. Еще в 2023 году на рынке было всего 11 китайских марок против трех российских.

Однако, хороший ли это тренд? По мнению Алексея Подщеколдина, не очень. Все дело заключается в продажах. Есть марки, которые очень широко представлены на рынке, у них много дилерских центров. А есть марки, которые, несмотря на наличие дилерских центров, продаются ни шатко ни валко. Некоторые продают только по десять машин в год. Очевидно, что для них это невыгодно. И рано или поздно, но с рынка они уйдут, а дилерские центры закроют. И это будет проблема уже потребителя, то есть автомобилиста, который приобрел такую машину. Например, где найти на нее запчасти и кто вообще будет обслуживать автомобиль.

Российскую марку Tenet, которая производит китайские авто, признали лучшей в РФ

Российский автомобильный бренд Tenet признан лучшим в России. А LADA - любимой маркой в массовом сегменте. Таковы лауреаты национальной премии "Автомобиль года в России", о которых было объявлено вчера. На пресс-конференции также были названы модели, которые по итогам всенародного голосования признаны лучшими в своих классах.

Голосование проходило с апреля по октябрь 2025 года, за этот период было получено 1,2 млн голосов. Как и в прошлом году, автолюбители могли выбирать не только среди официально представленных моделей, но и среди автомобилей параллельного импорта.

Традиционно исследователи проводят еще и опрос автомобилистов об их ожиданиях на рынке. В данной истории вопрос заключался в том, как они воспринимают регулятивные меры и изменения на рынке.

Большинство респондентов связывают рост утильсбора, который начнется уже 1 декабря, и другие нововведения прежде всего с пополнением бюджета и поддержкой отечественных производителей. Одновременно участники опроса ожидают дальнейшего роста цен, снижения доступности автомобилей и демонстрируют все более осторожный подход к обновлению автопарка.

3,4 миллиона рублей составляет средняя цена нового автомобиля в России

Грубо говоря, большинство считает, что надо сохранять за собой старый автомобиль, пока он не развалится. Или ситуация на рынке не улучшится. И это понятно. По исследованиям аналитического агентства "Автостат", которые обнародовал известный автоэксперт Игорь Моржаретто, средняя цена на новый автомобиль на рынке составляет 3,4 миллиона рублей. А подержанного - 1,23 миллиона.

Но тем не менее рынок наполнился новыми марками, новыми моделями машин. Поэтому все голосовавшие выбирали, по их мнению, самые достойные автомобили. Несмотря на их цены на рынке.

Итак, как уже было сказано, "любимой маркой" по итогам опроса стала LADA. Оно и понятно. Это самый доступный, да и самый популярный автомобиль.

Статус "Бренд года" получила марка Tenet. Удивительно, но компания появилась на рынке только в начале года. Однако за короткое время завоевала доверие российских автовладельцев и активно завоевывает рынок. По динамике продаж, согласно данным "Автостата", она даже опередила Chery.

Впрочем, производит Tenet те же автомобили Chery, только под отечественным брендом, хотя и написан он латиницей. А машинокомплекты для такого производства поставляет другой поставщик. Так что официальных пересечений с известным китайским производителем здесь нет никаких. Это такой способ донора избежать европейских и американских санкций.

Но китайские машины буквально заполонили рейтинг. Так, в номинации "Любимая марка в премиальном сегменте" на первое место вышел Exeed.

В номинации "Новинка года в премиальном сегменте" стал HongQi HS7. Машина этой компании - HongQi H6 - заняла первое место в номинации "Грантуреры". Эта марка ворвалась на российский рынок неожиданно, но начала завоевывать свою нишу именно в качестве премиум-автомобилей. Еще бы, ведь в Китае этот автопроизводитель выпускал машины для первых лиц государства, как у нас когда-то ЗИС и ЗИЛ, а теперь Aurus.

Автомобиль EXEED EXLANTIX ES (гибрид) проехал 1487 км без заправки и подзарядки. И это при заявленных 1100 км пробега без дополнительных мер. Это рекорд. И очевидно, что это очень выгодное приобретение

Кстати, отечественному производителю премиальных автомобилей тоже нашлось место среди различных номинаций премии. Например, Aurus Senat занял первое место в представительском классе - люкс.

В классе городских автомобилей победил корейский Kia Picanto. В малом классе - Solaris HS. Но не путайте его с корейским Hyundai. Эта компания ушла с рынка. А Solaris - это наш автомобиль, который производится под Санкт-Петербургом. Правда, из оставшихся или поставляемых из Китая машинокомплектов.

Кстати, в бизнес-классе наши автомобилисты снова поддержали корейского производителя. Там лидером стал Kia K5. Но и на этом любовь россиян к корейцам не закончилась. В номинации "Легкие внедорожники" на первое место вышел Kia Sportage.

Вообще любовь отечественных автомобилистов к иностранным машинам, даже из недружественных стран, не стареет. Среди универсалов и родстеров лидером стал Subaru Outback. Среди кабриолетов и родстеров люкс - Lamborghini Huracan EVO/EVO RWD Spyder. Ford Mustang вышел на первое место среди обычных родстеров. В классе купе на первом месте Porsche 911 CARRERA / Turbo / GT3. В классе купе люкс - Ferrari Roma.

В представительском классе - Mercedes-Benz S-Класс.

Но новые технологии активно влияют на ситуацию на рынке и на интерес наших граждан к продвинутым моделям машин. В частности, с гибридными двигателями. И такие машины пользуются спросом. Даже "Автомобиль года в России" решил провести тест подобной машины и посмотреть, сколько она проедет без дозаправки и подзарядки.

Тест оказался удачным. Автомобиль EXEED EXLANTIX ES проехал 1487 км. И это при заявленных 1100 км пробега без дополнительных мер. Очевидно, что это очень выгодное приобретение. Возможно, поэтому он вышел на первое место в рейтинге безнес-класса среди гибридов и электромобилей.

По словам председателя оргкомитета премии "Автомобиль года в России" Владимира Безукладникова, любовь и интерес к автомобилям в России не убить никакими налогами. Это показывают и данные статистики, согласно которым число тех, кто участвовал в голосовании в этом году, снизилось незначительно по сравнению с прошлым годом.

Кстати

Согласно опросу, который провела премия "Автомобиль года в России", 79% опрошенных лично знают тех, кто владеет китайскими автомобилями. Никаких нареканий от своих знакомых на эти машины они не слышали. При этом 38% из них в будущем собираются приобрести машину из Поднебесной. Тем не менее большинство опрошенных собираются ездить на своем старом авто, пока оно не развалится или не изменятся условия покупки нового. Вот такие настроения у автомобилистов.