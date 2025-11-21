Закон о локализации такси не должен привести к росту цен на поездки

Глава компании «Автоваз» Максим Соколов на полях форума «Транспорт России» заявил, что считает неоправданными опасения насчет подорожания поездок в такси после вступления в силу закона о локализации в следующем году. Топ-менеджер исходит из того, что автомобили «Автоваза» обходятся покупателям дешевле китайских аналогов.

В беседе с корреспондентом ТАСС он отметил, что специально для таксопарков будет выпускаться бюджетный вариант седана Lada Aura, который будет поставляться в таксопарки сервиса «Яндекс Такси», с которым у «Автоваза» подписано партнерское соглашение. Первая партия будет состоять из 250 машин. Кроме того, некоторые регионы смогут отсрочить начало действия закона на несколько лет, до 2030 года.

