Почему китайским авто надо вернуть физические кнопки

В компании GAC объяснили, почему не откажутся от кнопок в своих машинах

Китайская компания GAC будет сохранять физические кнопки и клавиши в своих автомобилях.

Как сообщил 20 ноября технический директор GAC International Мамато Кацумато, это решение обусловлено требованиями безопасности.

Он отметил, что, хотя дисплеи и экраны становятся популярными среди молодого поколения, некоторые функции управления автомобилем должны оставаться доступными через физические кнопки.

В частности, это касается включения аварийной сигнализации, а также управления обогревом и обдувом стекол.

