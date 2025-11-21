Как избежать столкновения с дикими животными

В Нижегородской области в этом году наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием диких животных произошло в Семеновском, Краснобаковском, Борском, Богородском и Шатковском округах. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Отмечается, что в 2024 году было зарегистрировано 29 случаев наездов на диких животных, в результате которых 1 человек погиб и 43 — получили ранения. В течении текущего года произошло 23 ДТП с участием животных, приведших к гибели 3 человек и травмированию 31.

В МВД во избежание происшествий советуют снижать скорость движения в тех местах, где стоит дорожный знак «Дикие животные». Особенно в темное время суток и в непогоду. Для дополнительного обзора, где нет встречного движения, следует использовать дальний свет. А также лучше следить за чистотой лобового стекла, передает NewsNN.

Если попалось дикое животное на дороге, то не используйте звуковой сигнал и не моргайте фарами. Лучше остановиться на обочине и включить аварийку, чтобы вас видели другие водители. Дождитесь, пока зверь покинет проезжую часть, не нужно пытаться «проскочить» мимо животного, так как оно способно рвануть в любую сторону или даже пойти в атаку на автомобиль.

Ранее в Сочи женщина за рулем легкового автомобиля насмерть сбила медвежонка. Об этом в среду, 17 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. Ей предстоит выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.