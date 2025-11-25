Названо время года, в которое лучше сдавать на водительские права

Экзамен на водительские права лучше всего сдавать летом. Об этом RT рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

© Газета.Ru

Эксперт объяснил, что летом погодные условия не создают дополнительные сложности. По словам эксперта, чем суше дорога, тем лучше сдавать экзамен.

При этом Хайцеэр порекомендовал не ограничиваться простыми уроками в автошколе и пройти какой-либо продвинутый курс, например, контраварийной подготовки. Специалист объяснил, что специфика вождения в зимний сезон «несколько иная», поэтому водителям важно почувствовать изменения на дороге.

«Машина управляется совершенно по-другому. Опытным водителям я всегда предлагаю выйти на площадку и, поставив пару конусов, покружить и потормошить. Чтобы почувствовать машину перед зимой. А начинающим водителям — быть максимально осторожными», — предупредил он.

Руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин до этого говорил, что новичкам важно соблюдать правила дорожного движения, оценивать обстановку и собственные навыки, чтобы безопасно водить. По его словам, водители с небольшим стажем нередко бывают излишне самоуверенны, поэтому могут нарушать скоростной режим, совершать рискованные маневры и переоценивать свои способности.

